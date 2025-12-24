Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 24 de diciembre | El Ejército ucraniano anuncia su retirada de la ciudad de Siversk, en el este de Ucrania
- Rusia trata de legalizar la captura y producción de la central nuclear de Zaporiyia
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.400 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
Guerra Ucrania-Rusia, 24 de diciembre, en directo:
0:08
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado al presidente de Ucrania la futura financiación europea para apoyar a su país en la guerra contra Rusia.
“Just had a good call with President @ZelenskyyUa today.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 23, 2025
I debriefed him on the European Council and our decision to provide 90 billion euro in financing for next two years for Ukraine.
We exchanged on the latest developments on peace talks.
I also reaffirmed my…“
También le ha expresado a Zelenski su "firme solidaridad" con el pueblo de Ucrania.
0:06
Rusia trata de legalizar la captura y producción de la central nuclear de Zaporiyia
Las autoridades rusas han emitido una licencia de operación para el primer bloque de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control ruso desde 2022, y en los próximos dos años prevé expedir licencias para los otros cinco, informó este martes Rosenergoatom, filial de la corporación atómica estatal, Rosatom.
El documento, emitido por la agencia supervisora Rostekhnadzor, permite que la central cumpla con la legislación y normativas rusas que regulan la explotación de la energía nuclear en el país, afirma la agencia TASS. De este modo, la obtención de la licencia es un paso para legalizar gradualmente la propiedad estatal y generación de la planta, la mayor de Europa.
La licencia de explotación de la unidad número uno de la central tiene una validez de diez años, mientras que la licencia emitida en octubre que permite el almacenamiento de combustible nuclear gastado de la central tiene una duración de 25 años.
Estos pasos por parte de las autoridades rusas tienen lugar en el contexto de negociaciones para la paz en Ucrania, debate en el que se incluye el control de la central y su posible reparto al 50 % entre rusos y ucranianos.
0:01
El Ejército ucraniano ha anunciado su retirada de la ciudad de Siversk, en el este de Ucrania
Ante los ataques de las tropas rusas, que afirmaban haberla capturado el 11 de diciembre, los mandos del Ejército han decidido retirarse de la ciudad al este del país. "Para preservar la vida de nuestros soldados y la capacidad de combate de nuestras unidades, los defensores ucranianos se han retirado de la ciudad", ha declarado el jefe del Estado Mayor del Ejército ucraniano en Telegram.
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.400 días desde el inicio de la invasión rusa.