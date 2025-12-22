Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 23 de diciembre | Zelenski confirma que el plan de paz ucraniano-estadounidense está listo

1:14

Orbán dice aque "la mayor parte de la Unión Europea se está acercando cada vez más a la guerra"

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social X que "la mayor parte de la UE se está acercando cada vez más a la guerra, enviando 90 000 millones de euros en préstamos a Ucrania".

"Afortunadamente, Hungría, Eslovaquia y la República Checa se mantienen al margen de ese lío. Ni un solo céntimo del dinero de nuestros contribuyentes se destinará a un préstamo de guerra imprudente. ¡Elegimos la paz!", ha agregado.