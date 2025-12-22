Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 23 de diciembre | Zelenski confirma que el plan de paz ucraniano-estadounidense está listo
- Rusia reconoce "lento avance" en las negociaciones con EE.UU para una paz en Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.399 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Un general ruso muere en la explosión de un coche bomba en Moscú
Guerra Ucrania-Rusia, 23 de diciembre, en directo:
-
1:14
Orbán dice aque "la mayor parte de la Unión Europea se está acercando cada vez más a la guerra"
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social X que "la mayor parte de la UE se está acercando cada vez más a la guerra, enviando 90 000 millones de euros en préstamos a Ucrania".
"Afortunadamente, Hungría, Eslovaquia y la República Checa se mantienen al margen de ese lío. Ni un solo céntimo del dinero de nuestros contribuyentes se destinará a un préstamo de guerra imprudente. ¡Elegimos la paz!", ha agregado.
“We will have a war-free Christmas in Hungary, but the danger of war has not passed. Most of the EU is shifting ever closer to war, sending €90 billion in loans to Ukraine. Thankfully, Hungary, Slovakia, and the Czech Republic are staying out of that mess. Not a single cent of… pic.twitter.com/ubNseIrGQF“— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 22, 2025
-
0:20
Muere un alto mando del Ejército ruso en un atentado en Moscú
Un alto mando del Estado mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, ha fallecido este lunes tras estallar su automóvil en un barrio al sur de Moscú, según ha informado el Comité de Instrucción de Rusia, que investiga este suceso con una posible conexión con los servicios de inteligencia de Ucrania.
El vehículo de Sarvárov tenía una bomba en los bajos de su coche en un aparcamiento cercano a su domiclio. Su coche llegó a recorrer unos metros antes de su explosión.
Según informa la corresponsal de TVE, Lara Prieto, se han producido varios atentados que afectan a la cúpula militar que el Kremlin atribuye a Kiev. En Moscú, han matado a tres jefes del alto mando militar ruso.
-
0:10
Zelenski confirma que el plan de paz ucraniano-estadounidense está listo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este lunes que los documentos que forman parte de la propuesta de paz elaborada de forma conjunta por Kiev y Estados Unidos están preparados. "El plan tiene 20 puntos. Hay garantías de seguridad entre nosotros, la Unión Europea y Estados Unidos", han asegurado los trabajadores del servicio diplomático a la agencia Interfax.
“Our negotiating team is now returning from Miami. They will arrive at night, and I will have the details in the morning. In my view, everything possible that we needed to do for the initial drafts had already been done. There are 20 points of the plan. Not everything is perfect…“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) December 22, 2025
Zelenski ha destacado la importancia de que los borradores hayan sido elaborados por la parte estadounidense y ha subrayado que está "muy cerca de un resultado real". No obstante, ha advertido que un plan de paz nunca satisface a todos y que requerirá compromisos. (EFE)
-
0:05
Rusia reconoce "lento avance" en las negociaciones con EE.UU para una paz en Ucrania
El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, ha señalado este lunes que observa "un lento avance" en las negociaciones con Estados Unidos para una paz en Ucrania. Riabkov ha cargado contra los países europeos, a los que acusa de "topedear" y "descarrilar el proceso diplomático".
El alto cargo ruso ha subrayado que Moscú está dispuesto a seguir negociando la paz en Ucrania según los marcos establecidos por el presidente ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, en la cumbre del pasado agosto en Alaska.
Riabkov ha enfatizado en que Moscú no aceptará un "alto el fuego provisional", sino un "cese de las acciones militares" y el respeto a la Constitución rusa de la inclusión de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022. (EFE)
-
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.399 días desde el inicio de la invasión rusa.