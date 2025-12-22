Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 22 de diciembre | EE.UU. aborda con Ucrania las garantías de una paz con Rusia y la subsiguiente recuperación

0:05

EE.UU. aborda con Ucrania las garantías de una paz con Rusia y la recuperación posconflicto

Representantes de Estados Unidos y Ucrania han abordado en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de un plan de paz con Rusia impulsado por Washington y la recuperación económica del país tras el fin de la guerra, con énfasis en la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos en la negociación.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ha hecho un recuento en X de las reuniones "productivas y constructivas" de los últimos tres días con sus pares ucranianos, que contaron con la presencia de aliados europeos "para coordinar un enfoque estratégico común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa".

"También se celebró una reunión constructiva separada en formato Estados Unidos-Ucrania, durante la cual se abordaron cuatro documentos clave: el desarrollo adicional de un plan de 20 puntos, la alineación de posiciones sobre un marco de garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania y el desarrollo futuro de un plan económico y de prosperidad", ha añadido.

Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se han reunido durante el fin de semana en Miami con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov. En paralelo, los representantes de Washington han mantenido contactos separados con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien aseguró la víspera que el diálogo con EE.UU. transcurría de "forma constructiva".