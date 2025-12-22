Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 22 de diciembre | EE.UU. aborda con Ucrania las garantías de una paz con Rusia y la subsiguiente recuperación
- Ucrania exige la devolución inmediata de unos 50 civiles de Sumi secuestrados por Rusia
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.395 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Rusia y EE.UU. mantienen constructivas conversaciones en Miami
- Moscú y Kiev llevan a cabo un intercambio de civiles
- Ucrania respalda conversaciones trilaterales con Washington y Rusia
- Zelenski afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya
- Kiev y Lisboa acuerdan la coproducción de drones marítimos ucranianos
Guerra Ucrania-Rusia, 22 de diciembre, en directo:
El Kremlin espera este lunes un informe de su emisario sobre las consultas en Miami
El Kremlin espera recibir este lunes un informe de Kiril Dmitriev, su enviado a Estados Unidos sobre Ucrania, que se encuentra ahora en Miami, ha informado el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov. "Espero que regrese el lunes e informe, en primer lugar, al presidente sobre los resultados de sus negociaciones", ha dicho Ushakov. Después, Rusia definirá la postura que mantendrá en adelante, "principalmente, en los contactos con los estadounidenses", ha añadido.
Ha adelantado que Rusia se ceñirá a lo acordado entre los líderes ruso y estadounidense en su cumbre en Alaska del pasado agosto y en otras reuniones con representantes estadounidenses. Horas antes, Moscú descartó una reunión a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Miami.
Rusia mantiene su "pleno compromiso" con la paz en Ucrania tras reuniones con EE.UU.
El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha asegurado este domingo que Rusia mantiene su "pleno compromiso" con el logro de la paz en Ucrania tras las reuniones entre representantes de Washington y Moscú que tuvieron lugar este fin de semana en Florida.
"Durante los últimos dos días en Florida, el enviado especial ruso, Kiril Dmítriev, mantuvo reuniones productivas y constructivas con la delegación estadounidense para avanzar en el plan de paz del presidente (Donald) Trump en Ucrania", ha escrito Witkoff en su perfil de X.
Trump ha estado presionando a Ucrania y Rusia para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al conflicto de casi cuatro años lo antes posible, pero el Kremlin quiere conservar las zonas ucranianas que ha ocupado y Kiev se ha negado a ceder terreno.
Después de reunirse el sábado con el enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, Witkoff y el asesor de Trump, Jared Kushner, se han reunido el domingo con funcionarios de Ucrania y Europa, y luego por separado con la delegación ucraniana, encabezada por el alto funcionario Rustem Umerov.
EE.UU. aborda con Ucrania las garantías de una paz con Rusia y la recuperación posconflicto
Representantes de Estados Unidos y Ucrania han abordado en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de un plan de paz con Rusia impulsado por Washington y la recuperación económica del país tras el fin de la guerra, con énfasis en la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos en la negociación.
El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ha hecho un recuento en X de las reuniones "productivas y constructivas" de los últimos tres días con sus pares ucranianos, que contaron con la presencia de aliados europeos "para coordinar un enfoque estratégico común entre Ucrania, Estados Unidos y Europa".
"También se celebró una reunión constructiva separada en formato Estados Unidos-Ucrania, durante la cual se abordaron cuatro documentos clave: el desarrollo adicional de un plan de 20 puntos, la alineación de posiciones sobre un marco de garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania y el desarrollo futuro de un plan económico y de prosperidad", ha añadido.
Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se han reunido durante el fin de semana en Miami con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y con el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov. En paralelo, los representantes de Washington han mantenido contactos separados con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien aseguró la víspera que el diálogo con EE.UU. transcurría de "forma constructiva".
