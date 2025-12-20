Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Guerra en Ucrania

Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 21 de diciembre | Rusia y EE.UU. mantienen constructivas conversaciones en Miami

  • Zelenski afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya
Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 21 de diciembre
Residentes caminan frente a un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque aéreo ruso, en Zaporiyia REUTERS
RTVE.es

La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.394 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:

  • Ucrania respalda conversaciones trilaterales con Washington y Rusia
  • Zelenski afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya
  • Al menos ocho muertos en un ataque ruso con misiles en la región de Odesa
  • Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo y una plataforma petrolífera y un buque en el mar Caspio
  • Kiev y Lisboa acuerdan la coproducción de drones marítimos ucranianos

Guerra Ucrania-Rusia, 21 de diciembre, en directo:

rtve rtve
Minuto Descripción
Es noticia: