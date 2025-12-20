Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 21 de diciembre | Rusia y EE.UU. mantienen constructivas conversaciones en Miami
- Zelenski afirma que aún no hay acuerdo de paz y puede que nunca lo haya
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.394 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Ucrania respalda conversaciones trilaterales con Washington y Rusia
- Al menos ocho muertos en un ataque ruso con misiles en la región de Odesa
- Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo y una plataforma petrolífera y un buque en el mar Caspio
- Kiev y Lisboa acuerdan la coproducción de drones marítimos ucranianos
Guerra Ucrania-Rusia, 21 de diciembre, en directo:
0:01
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.394 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este sábado.