Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 20 de diciembre | Ocho muertos en un ataque ruso con misiles en la región de Odesa

El enviado especial del presidente ruso Vladímir Putin, Kirill Dmitriev, se dirige a Miami para mantener una reunión con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner.

La información procede de Reuters que, a su vez, fue infomada por una fuente rusa. "No están previstos contactos trilaterales con la parte ucraniana", señaló la fuente rusa con conocimiento directo de la visita, que habló bajo condición de anonimato.

La reunión en Miami tiene lugar después de las conversaciones en Berlín con funcionarios ucranianos y europeos mantenidas por Witkoff y Kushner a principios de esta semana para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania. La pareja también estaba programada para reunirse con el negociador ucraniano Rustem Umerov en Miami el viernes.

La fuente rusa señaló que cualquier encuentro entre Dmitriev y los negociadores ucranianos había sido descartado. "No están previstos contactos trilaterales con la parte ucraniana", dijo la fuente rusa con conocimiento directo de la visita, que habló bajo condición de anonimato. La administración Trump está presionando para poner fin a casi cuatro años de guerra, pero salvar las diferencias entre Rusia, Ucrania y los líderes de la Unión Europea en cuestiones como la adhesión de Ucrania a la OTAN y las concesiones territoriales no ha sido fácil.

Witkoff y Kushner han estado trabajando con negociadores de la UE y de Ucrania en una versión modificada de un plan de paz, cuyos borradores anteriores fueron criticados por la UE y Ucrania por estar inclinados a favor de Rusia. El Kremlin dijo el 12 de diciembre que aún no había visto la última versión del plan, enmendada con propuestas ucranianas y europeas.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, que no viajará a Estados Unidos durante el fin de semana, señaló en ese momento que Moscú podría no estar de acuerdo con algunas de esas propuestas. El Kremlin reiteró que la no adhesión de Ucrania a la alianza militar de la OTAN era una condición fundamental de las conversaciones. Ushakov también afirmó que un alto el fuego en Ucrania solo sería posible después de la retirada de las fuerzas de Kiev de toda la región del Donbás, sugiriendo que el ejército ruso podría mantenerse alejado de las zonas actualmente controladas por Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo esta semana que la oposición de Rusia al despliegue de tropas europeas en Ucrania —ofrecido como garantía de seguridad por parte de Occidente en el marco de un posible futuro acuerdo de paz mediado por Estados Unidos— es bien conocida, pero que el asunto podría discutirse.