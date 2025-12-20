Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 20 de diciembre | Ocho muertos en un ataque ruso con misiles en la región de Odesa
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.393 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo y una plataforma petrolífera y un buque en el mar Caspio
- Rusia derriba 27 drones ucranianos durante la noche
- La UE no usará los fondos rusos congelados por las sanciones y emitirá eurobonos para financiar a Ucrania
- La ayuda de la UE "fortalece nuestra resiliencia", afirma Zelenski
Guerra Ucrania-Rusia, 20 de diciembre, en directo:
-
9:04
El ataque ruso del viernes por la noche contra Odesa deja ya ocho muertos y 27 heridos
El último balance del ataque ruso ocurrido a última hora de este pasado viernes en la ciudad ucraniana de Odesa ha dejado ya ocho muertos y 27 heridos, según un nuevo balance publicado esta mañana por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.
Esta autoridad ha detallado en su cuenta de Telegram que el ataque ruso ha alcanzado varios vehículos, entre ellos un autobús, así como garajes de la zona. Los fallecidos, ha añadido la Fiscalía ucraniana, eran hombres de entre 20 y 62 años.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, había denunciado nada más terminar el bombardeo que "el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos. Los heridos han sido hospitalizados y los médicos "están brindando toda la asistencia necesaria".
Como resultado del ataque, se han incendiado varios vehículos en el aparcamiento. Por su parte, la labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea" (Europa Press).
-
8:39
Ucrania ataca una plataforma petrolífera y un buque patrullero rusos en el mar Caspio
El viernes, drones ucranianos atacaron la plataforma petrolífera Filanovsky, propiedad de la empresa rusa Lukoil, y un buque patrullero militar cerca de una plataforma en el mar Caspio, según informa este sábado el Estado Mayor de Ucrania (Reuters).
-
8:33
Rusia derriba 27 drones ucranianos durante la noche
Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 27 drones ucranianos que pretendían atacar objetivos en territorio ruso, informa este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.
El grueso de los ataques afectó las regiones de Bélgorod (10) y de Vorónezh (10), ambas en la frontera con Ucrania. Además, fueron interceptados y aniquilados drones en las regiones de Kursk (2) y Lípetsk (2). Otros dos drones fueron derribados sobre el mar de Azov y uno, sobre la región de Briansk, también en la frontera con Ucrania.
La víspera, el Ministerio de Defensa informó sobre la neutralización de 94 aparatos enemigos en la noche del jueves al viernes. Ucrania ha intensificado sus ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el objetivo de afectar la producción de combustible en Rusia y dañar la logística del Ejército de Moscú.
-
6:50
Ucrania ataca por primera vez un petrolero ruso en el Mediterráneo
Ucrania ha llevado a cabo su primer ataque contra un petrolero ruso en aguas del mar Mediterráneo, una acción sin precedentes dentro de la intensificación de los ataques con drones contra buques de transporte de crudo para Moscú, en el marco de la creciente confrontación energética entre ambos países.
El petrolero alcanzado, conocido por el nombre de Qendil, es una embarcación de unos 250 metros de eslora que ha sido atacada con drones a más de 1.200 millas (unos dos mil kilómetros) de la frontera ucraniana por la unidad de élite operativa y de combate del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) 'Alpha', según ha informado la agencia nacional de noticias Unian citando a fuentes de los servicios especiales.
El petrolero ruso ha sufrido daños graves que impedirán que siga siendo utilizado para el fin previsto. No obstante, según el mismo medio, el buque se encontraba vacío en el momento del ataque, por lo que el incidente --el primero de estas características en el Mediterráneo-- no ha supuesto ningún riesgo medioambiental en la zona.
-
2:14
El enviado especial del presidente ruso Vladímir Putin, Kirill Dmitriev, se dirige a Miami para mantener una reunión con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner.
La información procede de Reuters que, a su vez, fue infomada por una fuente rusa. "No están previstos contactos trilaterales con la parte ucraniana", señaló la fuente rusa con conocimiento directo de la visita, que habló bajo condición de anonimato.
La reunión en Miami tiene lugar después de las conversaciones en Berlín con funcionarios ucranianos y europeos mantenidas por Witkoff y Kushner a principios de esta semana para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania. La pareja también estaba programada para reunirse con el negociador ucraniano Rustem Umerov en Miami el viernes.
La fuente rusa señaló que cualquier encuentro entre Dmitriev y los negociadores ucranianos había sido descartado. "No están previstos contactos trilaterales con la parte ucraniana", dijo la fuente rusa con conocimiento directo de la visita, que habló bajo condición de anonimato. La administración Trump está presionando para poner fin a casi cuatro años de guerra, pero salvar las diferencias entre Rusia, Ucrania y los líderes de la Unión Europea en cuestiones como la adhesión de Ucrania a la OTAN y las concesiones territoriales no ha sido fácil.
Witkoff y Kushner han estado trabajando con negociadores de la UE y de Ucrania en una versión modificada de un plan de paz, cuyos borradores anteriores fueron criticados por la UE y Ucrania por estar inclinados a favor de Rusia. El Kremlin dijo el 12 de diciembre que aún no había visto la última versión del plan, enmendada con propuestas ucranianas y europeas.
El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, que no viajará a Estados Unidos durante el fin de semana, señaló en ese momento que Moscú podría no estar de acuerdo con algunas de esas propuestas. El Kremlin reiteró que la no adhesión de Ucrania a la alianza militar de la OTAN era una condición fundamental de las conversaciones. Ushakov también afirmó que un alto el fuego en Ucrania solo sería posible después de la retirada de las fuerzas de Kiev de toda la región del Donbás, sugiriendo que el ejército ruso podría mantenerse alejado de las zonas actualmente controladas por Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo esta semana que la oposición de Rusia al despliegue de tropas europeas en Ucrania —ofrecido como garantía de seguridad por parte de Occidente en el marco de un posible futuro acuerdo de paz mediado por Estados Unidos— es bien conocida, pero que el asunto podría discutirse.
-
2:10
Un ataque con misiles rusos en la noche del viernes contra infraestructuras portuarias en torno al puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, dejó siete muertos y 15 heridos, informaron las autoridades ucranianas.
"En la tarde-noche, Rusia atacó infraestructuras portuarias en la región de Odesa con misiles balísticos", escribió en Telegram el viceprimer ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba y el gobernador regional de Odesa, Oleh Kiper, señalaron que, según los informes preliminares, siete personas murieron y 15 resultaron heridas. Una fuente conocedora del asunto indicó que el ataque se dirigió contra Pivdennyi, uno de los tres puertos de la zona.
Odesa, punto clave de las exportaciones de grano y otros productos de Ucrania, ha sido un objetivo frecuente de los ataques rusos desde que Moscú invadió a su vecino más pequeño en febrero de 2022. La intensidad de los ataques ha aumentado en los últimos días, provocando a menudo cortes de electricidad prolongados y generalizados. Un ataque el jueves dañó un puente al suroeste de Odesa, cortando una ruta principal entre la ciudad y el puerto fluvial de Reni, en el Danubio, y complicando los cruces fronterizos hacia Moldavia y Rumanía.
La primera ministra Yulia Svyrydenko escribió en Telegram que el gobierno estaba desplegando esfuerzos para garantizar un tránsito fluido por carretera y ferrocarril para residentes y vehículos comerciales. Kuleba afirmó que Ucrania estaba en contacto con las autoridades de Moldavia para encontrar rutas alternativas fuera de la zona afectada que permitieran a camiones y pasajeros cruzar la frontera. En Moldavia, las autoridades instalaron campamentos temporales en los puntos de cruce fronterizo para proporcionar refugio y alimentos a los viajeros que sufrían retrasos en su camino hacia Ucrania.
-
0:05
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este sábado cumple 1.393 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este viernes.