Putin amenaza con continuar la guerra en 2026 si los aliados europeos de Ucrania boicotean las negociaciones de paz
- El presidente ruso llama "cerditos" a los mandatarios europeos
- Guerra en Ucrania, en directo
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado este miércoles que continuará la guerra en Ucrania durante 2026 y conquistará nuevos territorios en el país vecino si los aliados europeos de Kiev hacen fracasar los esfuerzos para llegar a un acuerdo de paz.
Putin ha considerado que quizá tenga que cambiar la actual generación de mandatarios europeos, a los que ha llamado "cerditos", para que Moscú pueda tener con Bruselas el mismo nivel de diálogo que tiene actualmente con Washington.
Continuación de la guerra
Putin ha asegurado, en su discurso anual ante plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa, que Rusia obtendrá por la fuerza lo que no obtenga con la diplomacia. "Si la parte opuesta y sus patrones extranjeros rechazan involucrarse en negociaciones sustantivas, Rusia conseguirá la liberación de sus tierras históricas por medios militares", ha dicho, en referencia a las regiones de Ucrania que la propaganda del Kremlin considera como parte de Rusia.
Rusia se anexionó unilateralmente Crimea en 2014, y tras la invasión de Ucrania en 2022 anunció la de las regiones de Donetsk y Lugansk (que juntas forman el Donbás), así como Zaporiyia y Jersón, aunque no controla totalmente ninguna de ellas.
Putin ha asegurado también que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi.
Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, ha asegurado que se dan "las condiciones reales" para que la guerra siga, y ha pronosticado el "inevitable" colapso del frente.
Beloúsov también ha dado la primera estimación oficial del coste de la guerra para las arcas rusas: el país gastará el 5,1 % de su PIB en el conflicto durante 2025.
Llama "cerditos" a los mandatarios europeos
Durante su discurso, Putin ha llamado "cerditos europeos" a los mandatarios de los países del continente que apoyan a Ucrania.
"Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo. Y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior Administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en períodos históricos anteriores y tomarse la revancha", ha declarado el presidente ruso.
No obstante, según Putin, tarde o temprano el diálogo se restablecerá cuando cambien "las élites políticas europeas". "La administración estadounidense está demostrando esa disposición. Estamos dialogando con ellos. Espero que ocurra lo mismo en Europa (...) En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas".
Putin ha negado de nuevo que Rusia piense atacar Europa. "Lo he dicho repetidamente: es una mentira, un sinsentido, puro sinsentido sobre una amenaza rusa imaginaria a los países europeos. Pero eso se hace de manera deliberada".
Las declaraciones de Putin llegan un día antes de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, que, entre otras cuestiones tiene sobre la mesa el uso de los fondos rusos congelados por las sanciones para ayudar a Ucrania. Este mismo miércoles, Alemania ha aprobado un aumento de su presupuesto de Defensa de 50.000 millones de euros.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha pedido a sus aliados europeos que demuestren a Rusia que continuar la guerra "no tiene sentido". "El resultado de estos encuentros, el resultado para Europa, debe ser tal que haga sentir a Rusia que su deseo de continuar luchando el año que viene no tiene sentido, porque Ucrania tendrá apoyo", ha declarado Zelenski.