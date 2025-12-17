Putin amenaza con continuar la guerra en 2026 si los aliados europeos de Ucrania boicotean las negociaciones de paz

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado este miércoles que continuará la guerra en Ucrania durante 2026 y conquistará nuevos territorios en el país vecino si los aliados europeos de Kiev hacen fracasar los esfuerzos para llegar a un acuerdo de paz.

Putin ha considerado que quizá tenga que cambiar la actual generación de mandatarios europeos, a los que ha llamado "cerditos", para que Moscú pueda tener con Bruselas el mismo nivel de diálogo que tiene actualmente con Washington.

Continuación de la guerra Putin ha asegurado, en su discurso anual ante plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa, que Rusia obtendrá por la fuerza lo que no obtenga con la diplomacia. "Si la parte opuesta y sus patrones extranjeros rechazan involucrarse en negociaciones sustantivas, Rusia conseguirá la liberación de sus tierras históricas por medios militares", ha dicho, en referencia a las regiones de Ucrania que la propaganda del Kremlin considera como parte de Rusia. Rusia se anexionó unilateralmente Crimea en 2014, y tras la invasión de Ucrania en 2022 anunció la de las regiones de Donetsk y Lugansk (que juntas forman el Donbás), así como Zaporiyia y Jersón, aunque no controla totalmente ninguna de ellas. Putin ha asegurado también que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, ha asegurado que se dan "las condiciones reales" para que la guerra siga, y ha pronosticado el "inevitable" colapso del frente. Beloúsov también ha dado la primera estimación oficial del coste de la guerra para las arcas rusas: el país gastará el 5,1 % de su PIB en el conflicto durante 2025. La UE acuerda congelar indefinidamente más de 200.000 millones en activos rusos, que podrán destinarse a Ucrania