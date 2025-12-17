Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El alcalde de Kiev alerta de un posible ataque con drones rusos
- Moscú rechaza las garantías que exige Ucrania y la presencia de tropas extranjeras
La guerra en Ucrania cumple este miércoles 1.390 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Moscú rechaza las garantías que exige Ucrania y la presencia de tropas extranjeras
- Zelenski afirma que tiene un documento con las garantías de seguridad que proponen sus aliados
- Rusia asegura que la central nuclear de Zaporiyia está funcionando con una sola línea eléctrica externa
Guerra Ucrania-Rusia, 17 de diciembre, en directo
-
0:00
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este miércoles cumple 1.390 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este martes.
-
0:01
La ONU denuncia la "cada vez más insoportable situación" de los civiles ucranianos por la invasión rusa
Naciones Unidas ha denunciado este martes la "cada vez más insoportable situación" de los civiles en Ucrania, casi cuatro años después de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a pesar de las negociaciones de paz en curso.
"Estos días, la cobertura mediática internacional se centra sobre todo en los esfuerzos de paz de alto perfil, mientras que el sufrimiento diario de la gente en todo el país se desvanece. Sin embargo, la situación de los civiles ucranianos se ha deteriorado aún más", ha declarado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
En este sentido, ha indicado que a pesar de los esfuerzos diplomáticos "la guerra se intensifica, causando más muertes, daños y destrucción", advirtiendo de que las bajas civiles entre junio y noviembre han aumentado un 24% respecto del mismo periodo del año anterior.
La gran mayoría de los civiles muertos y heridos a lo largo de este año se encontraban en territorio controlado por Ucrania, y más del 60% estaban cerca de la línea del frente. De estas últimas, cerca de la mitad tenían más de 60 años. Las cifras proporcionadas por Moscú, que la ONU no ha podido verificar, apuntan a 146 civiles muertos y 1.150 heridos durante este periodo en su territorio.
-
0:02
Rusia rechaza una tregua por Navidad en Ucrania
El Kremlin ha rechazado este martes apostar por una tregua navideña en Ucrania alegando que serviría para reforzar a la otra parte, en respuesta a una demanda del canciller alemán, Friedrich Merz, para detener los combates estas festividades.
"Queremos la paz, no una tregua que dé un respiro a Ucrania para prepararse y continuar la guerra", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha incidido en que Rusia continuará como hasta ahora. "Queremos detener este conflicto, alcanzar nuestros objetivos, proteger nuestros intereses y garantizar la paz en Europa. Eso es lo que deseamos", ha remarcado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
El portavoz del Kremlin responde así al llamamiento del canciller alemán a Putin para que decretara una tregua por Navidad, aprovechando el paso estos días de las delegaciones ucraniana y estadounidense en Berlín para negociar el plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump. (Europa Press)
-
0:15
Alertan por un posible ataque con drones sobre Kiev
El alcalde de la capital ucraniana, Vitaly Klichkó, ha informado de las defensas antiaéreas de la ciudad han entrado en acción sobre el distrito norte tras una alerta por un posible ataque ruso con drones. (Reuters)