Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El alcalde de Kiev alerta de un posible ataque con drones rusos

0:01

La ONU denuncia la "cada vez más insoportable situación" de los civiles ucranianos por la invasión rusa

Naciones Unidas ha denunciado este martes la "cada vez más insoportable situación" de los civiles en Ucrania, casi cuatro años después de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a pesar de las negociaciones de paz en curso.

"Estos días, la cobertura mediática internacional se centra sobre todo en los esfuerzos de paz de alto perfil, mientras que el sufrimiento diario de la gente en todo el país se desvanece. Sin embargo, la situación de los civiles ucranianos se ha deteriorado aún más", ha declarado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

En este sentido, ha indicado que a pesar de los esfuerzos diplomáticos "la guerra se intensifica, causando más muertes, daños y destrucción", advirtiendo de que las bajas civiles entre junio y noviembre han aumentado un 24% respecto del mismo periodo del año anterior.

La gran mayoría de los civiles muertos y heridos a lo largo de este año se encontraban en territorio controlado por Ucrania, y más del 60% estaban cerca de la línea del frente. De estas últimas, cerca de la mitad tenían más de 60 años. Las cifras proporcionadas por Moscú, que la ONU no ha podido verificar, apuntan a 146 civiles muertos y 1.150 heridos durante este periodo en su territorio.