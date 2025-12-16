Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Trump afirma estar "más cerca que nunca" de una solución a la guerra en Ucrania

1:01

Trump afirma estar "más cerca que nunca" de una solución a la guerra en Ucrania.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el lunes estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido.

"Creo que estamos más cerca que nunca y veremos qué podemos hacer. Tuvimos una muy buena conversación hace una hora con muchos de los líderes europeos, sobre la guerra con Rusia y Ucrania. Tuvimos una larga conversación y todo parece ir bien, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es un tema difícil", ha señalado desde Washington.

El inquilino de la Casa Blanca ha querido insistir en que "las cosas van bastante bien" tras haber mantenido conversaciones "muy largas y muy buenas" con Zelenski, los líderes de Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Polonia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Al hilo, ha asegurado que "contamos con un apoyo enorme de los líderes europeos", alegando que también quieren terminar con un conflicto del que ha vuelto a decir que "no debería haber ocurrido nunca".

Asimismo, ha agregado que "en este momento, Rusia también quiere conseguirlo". Pese a ello, ha advertido de que las partes implicadas "querrán acabar con esto, y de repente no lo harán", por lo que ha instado a "ponerlos de acuerdo, pero creo que eso está funcionando muy bien".