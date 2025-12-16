Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | Trump afirma estar "más cerca que nunca" de una solución a la guerra en Ucrania
- Ucrania solicitará a EE. UU. más sanciones y armas de largo alcance si Rusia rechaza los esfuerzos de paz
La guerra en Ucrania cumple este martes 1.389 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Trump asegura que la paz está "más cerca que nunca" y que ha hablado varias veces con Putin
- Merz asegura que se ha abierto una "posibilidad para un proceso real de paz"
- Zelenski afirma que EE.UU. ha prometido garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN
- La UE aprueba su 19º paquete de sanciones contra empresas o personas que comercian con Rusia
Trump afirma estar "más cerca que nunca" de una solución a la guerra en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado el lunes estar "más cerca que nunca" de una solución al conflicto de Rusia en Ucrania, tras hablar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos que en el mismo día se han reunido en la capital de Alemania, Berlín, para alcanzar un acuerdo en este sentido.
"Creo que estamos más cerca que nunca y veremos qué podemos hacer. Tuvimos una muy buena conversación hace una hora con muchos de los líderes europeos, sobre la guerra con Rusia y Ucrania. Tuvimos una larga conversación y todo parece ir bien, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es un tema difícil", ha señalado desde Washington.
El inquilino de la Casa Blanca ha querido insistir en que "las cosas van bastante bien" tras haber mantenido conversaciones "muy largas y muy buenas" con Zelenski, los líderes de Alemania, Italia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Polonia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Al hilo, ha asegurado que "contamos con un apoyo enorme de los líderes europeos", alegando que también quieren terminar con un conflicto del que ha vuelto a decir que "no debería haber ocurrido nunca".
Asimismo, ha agregado que "en este momento, Rusia también quiere conseguirlo". Pese a ello, ha advertido de que las partes implicadas "querrán acabar con esto, y de repente no lo harán", por lo que ha instado a "ponerlos de acuerdo, pero creo que eso está funcionando muy bien".
Macron, tras la reunión en Berlín sobre la guerra: "Le toca a Rusia elegir la paz"
"Ahora le toca a Rusia elegir la paz", ha insistido el presidente francés, Emmanuel Macron, este lunes al pronunciarse tras la reunión de líderes europeos celebrada en Berlín para evaluar los avances hacia el fin de la guerra en Ucrania.
"Avanzamos unidos hacia una paz sólida y duradera en Ucrania. Los europeos, los ucranianos y los estadounidenses reforzamos nuestra convergencia: apoyo militar, garantías de seguridad sólidas, reconstrucción", ha manifestado el presidente francés en su cuenta de la red social X.
Macron ha recalcado que "Ucrania debe seguir siendo soberana" y que Europa debe tener "seguridad", pero sobre todo ha insistido en que es Rusia la que ahora debe elegir la paz.
En Berlín, una decena de líderes europeos analizaron positivamente este lunes los "avances significativos" para lograr la paz en Ucrania. Pero también han reiterado la importancia de tener una "fuerza multinacional" europea apoyada por EE.UU. para el país en caso de un alto el fuego, unas garantías vinculantes y un cese de hostilidades supervisado por Washington.
Ucrania solicitará a EE. UU. más sanciones y armas de largo alcance si Rusia rechaza los esfuerzos de paz, afirma Zelenski
Ucrania solicitará a EE. UU. más sanciones y armas adicionales contra Rusia, incluyendo armas de largo alcance, si Moscú rechaza los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, ha declarado el mandatario ucraniano este lunes.
Kiev apoya la idea de un alto el fuego, en particular para los ataques energéticos, durante el período navideño, ha asegurado Zelenski a la prensa en un chat de WhatsApp.
La Inteligencia británica alerta de que Rusia prolonga las negociaciones con Ucrania mientras intimida a sus aliados
La nueva jefa del Servicio de Inteligencia británico (MI6), Blaise Metreweli, ha advertido este lunes de que "la línea del frente está en todas partes" y ha destacado la importancia de dominar la tecnología para hacer frente a las amenazas emergentes contra el Reino Unido y sus aliados.
De sus enemigos, entre ellas Rusia, a la que Metreweli considera una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" que aún busca "subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN", la británica ha dicho que el presidente ruso, Vladímir Putin, "está prolongando las negociaciones sobre Ucrania mientras que busca intimidar a sus críticos con tácticas que van desde sabotajes hasta el ataque aéreo con drones".
Metreweli considera a Rusia una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" que aún busca "subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN". La británica es la primera mujer en dirigir la agencia de espionaje en el extranjero.
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.389 días desde el inicio de la invasión rusa.