Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: EE.UU. habla de "muchos avances" tras la reunión con la delegación ucraniana en Berlín
- Zelenski abandona su ambición de unirse a la OTAN en las conversaciones de paz en Berlín
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.388 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Los ministros de Exteriores de la UE reforzarán sanciones a barcos rusos y abordarán garantías seguridad para Ucrania
- Zelenski denuncia que "ciento de miles de personas siguen sin electricidad" tras los ataques rusos del viernes
- Starmer y Von der Leyen califican de "momento crucial" la situación de las negociaciones de paz en Ucrania
Zelenski abandona su ambición de unirse a la OTAN en las conversaciones de paz en Berlín
Ucrania ha renunciado a su objetivo de unirse a la alianza militar de la OTAN, a cambio de garantías de seguridad occidentales como compromiso para poner fin a la guerra con Rusia, según ha señalado el presidente Volodímir Zelenski este domingo, antes de comenzar las conversaciones de paz en Berlín.
La medida marca un cambio importante para Ucrania, que ha luchado por unirse a la OTAN como protección contra los ataques rusos y tiene dicha aspiración incluida en su constitución. También cumple uno de los objetivos bélicos de Rusia, aunque Kiev hasta ahora se ha mantenido firme en su negativa a ceder territorio a Moscú.
EE.UU. habla de "muchos avances" tras la reunión con la delegación ucraniana en Berlín
El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, ha asegurado este domingo tras reunirse con la delegación ucraniana en Berlín que el encuentro ha permitido lograr "muchos avances" en el marco del plan de paz propuesto por Trump para poner fin al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
"Los representantes han mantenido contactos en profundidad sobre el plan de paz de 20 puntos, objetivos económicos y más. Se han hecho muchos avances y se reunirán de nuevo mañana por la mañana", ha explicado Witkoff en un mensaje publicado en la red social X.
En el encuentro, que ha durado cinco horas, han participado Witkoff, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el resto de la delegación estadounidense que se ha reunido con la misión ucraniana, encabezada por el presidente Volodimir Zelenski.
Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.388 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este domingo.