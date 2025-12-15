Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: EE.UU. habla de "muchos avances" tras la reunión con la delegación ucraniana en Berlín

0:17

Zelenski abandona su ambición de unirse a la OTAN en las conversaciones de paz en Berlín

Ucrania ha renunciado a su objetivo de unirse a la alianza militar de la OTAN, a cambio de garantías de seguridad occidentales como compromiso para poner fin a la guerra con Rusia, según ha señalado el presidente Volodímir Zelenski este domingo, antes de comenzar las conversaciones de paz en Berlín.

La medida marca un cambio importante para Ucrania, que ha luchado por unirse a la OTAN como protección contra los ataques rusos y tiene dicha aspiración incluida en su constitución. También cumple uno de los objetivos bélicos de Rusia, aunque Kiev hasta ahora se ha mantenido firme en su negativa a ceder territorio a Moscú.