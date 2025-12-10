Zelenski se abre a celebrar elecciones en un plazo de 60 a 90 días si se garantiza la seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este martes que está "listo" para la celebración de elecciones tras las recientes críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, sí ha recordado que la viabilidad del proceso depende de la seguridad y de cambios en la legislación para llevar a cabo los comicios bajo la ley marcial.

"He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa", ha señalado en declaraciones a los medios recogidas por la agencia de noticias Ukrinform durante su visita a Italia.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos y a los socios europeos para que apoyen a Ucrania en el tema de la seguridad, aludiendo a que si cuentan con estas garantías podrían celebrar comicios en un plazo de "60 o 90 días".

"Personalmente, tengo la voluntad y la disposición para ello", ha asegurado el mandatario, instando además a los diputados del Parlamento ucraniano a plantear propuestas legislativas para modificar la ley de cara a celebrar comicios bajo la ley marcial.

El mandatario ucraniano ha asegurado estar esperando "propuestas de nuestros socios, esperando sugerencias de nuestros diputados, y estoy dispuesto a convocar elecciones".

Zelenski asumió su cargo de presidente en 2019 y su mandato de cinco años terminó el 20 de mayo de 2024, cuando se extendió de manera automática al prohibir la Constitución ucraniana la celebración de elecciones mientras la ley marcial esté en vigor. El presidente ucraniano y la mayor parte de líderes de opinión y partidos políticos del país coincidían hasta ahora en la imposibilidad no sólo legal sino también organizativa de llevar a cabo una campaña electoral y las correspondientes votaciones en medio de la guerra.

Trump acusa a Zelenski de usar la guerra para "no celebrar elecciones" La declaraciones se producen después de que Trump asegurase en una entrevista a Politico que "hace mucho" que no hay elecciones en Ucrania tras los reiterados aplazamientos a causa de la invasión rusa. "Creo que es el momento", ha asegurado el inquilino de la Casa Blanca. "Están usando la guerra para no celebrar elecciones, pero creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones", ha insistido. "Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia", ha zanjado, en una crítica directa a Kiev. El domingo, el republicano acusó a su homólogo ucraniano de no haber "leído la propuesta" de paz presentada hace tres semanas por Washington y que es la base de las negociaciones con Moscú y Kiev. Esa misma noche, en un discurso en su cuenta de X, Zelenski señaló que las conversaciones entre su Gobierno y representantes de EE. UU. sobre el plan fueron "constructivas, aunque no fáciles". Y explicó que Washington "conoce las posiciones básicas de Ucrania" tras la llamada que mantuvo el sábado con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y con el yerno del mandatario, Jared Kushner.

Zelenski sigue recabando apoyos Mientras, el presidente ucraniano sigue buscando apoyos en las negociaciones del plan de paz propuesto por Trump. Este martes ha estado en Roma, reunido con Giorgia Meloni. Una cita que podría ser clave por la cierta capacidad de influencia que la primera ministra italiana tiene sobre el mandatario estadounidense. Allí, el mandatario ha asegurado que "en un futuro próximo" enviará a Estados Unidos su revisión del plan de paz, en un mensaje publicado en X, y donde también ha agradecido el envío italiano de apoyo energético. Antes, Zelenski ha sido recibido por el papa León XIV. Es el tercer encuentro oficial entre ambos. El pontífice le ha dicho que desea que las negociaciones terminen con una paz justa y duradera. ““ El pasado lunes, la cita se produjo en Londres, con el primer ministro británico, Keir Starmer, como anfitrión y el presidente francés y canciller alemán, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, respectivamente, como invitados. Unas conversaciones que, según el propio Zelenski, fueron "productivas" dejaron "pequeños avances hacia la paz". Durante el encuentro, donde los líderes remarcaron sus simpatías y apoyos, el presidente republicano volvió a recordar que la paz en Ucrania pasa por "no ceder territorio" como busca Rusia. Ucrania se queda sin financiación para continuar con la guerra y, bajo ese contexto, la Unión Europea estudia un plan para poder financiarla en 2026 y 2027. Esta solución que, este martes el presidente de las cumbres de la UE, Antonio Costa, ha asegurado está muy cerca, cuenta con el apoyo de al menos una mayoría cualificada de los países de la UE. Bruselas plantea conceder un préstamo de 140.000 millones a Ucrania financiado con los activos rusos congelados Los líderes se comprometieron el 23 de octubre a financiar a Kiev durante los próximos dos años. Teniendo en cuenta la eleva deuda pública a la que se enfrentan, los países miembros buscan financiar la defensa de Ucrania por medio de los 210.000 millones de euros de activos soberanos rusos inmovilizados en Europa tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022. Estos decidirán en una cumbre el 18 de diciembre en Bruselas cómo cumplir su promesa.