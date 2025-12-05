Rusia e India pactan una alianza económica en un encuentro marcado por la guerra de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, han pactado este viernes una alianza económica para los próximos cinco años. La cooperación se ha sellado durante la visita del mandatario ruso a Nueva Delhi, donde se ha reunido con el líder indio en un encuentro marcado por las negociaciones sobre Ucrania.

Este programa consolida los lazos comerciales entre ambas potencias pese a las sanciones y los castigos impuestos por Estados Unidos. Asimismo, Modi ha confirmado negociaciones para cerrar un Tratado de Libre Comercio (TCL) entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque regional que lidera Moscú.

El objetivo de este acuerdo es institucionalizar el intercambio de mercancías y establecer mecanismos de pago en monedas nacionales que permitan operar al margen del sistema financiero occidental controlado por el dólar. También han cerrado acuerdos en áreas de migración, salud, transporte, mercado de fertilizantes o cooperación aduaneras.

El sector energético, muy afectado por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, también ha estado presente en las conversaciones. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, India se ha convertido en el segundo mayor comprador de crudo ruso, y Modi ha insistido en reivindicar la solidez de los lazos bilaterales.

El mandatario indio ha enfocado la reunión hacia el futuro de la cooperación comercial. En concreto, las refinerías indias han permitido encontrar una salida estable del crudo ruso en los mercados internacionales, entre ellos, Europa y Oriente Medio, a través de la transformación en productos refinados legalmente en su territorio.

El presidente ruso ha subrayado que Moscú es un proveedor confiable de petróleo, gas y carbón para la India. Rusia podrá continuar enviando combustible de manera "ininterrumpida" a la economía india. El comercio bilateral se ha disparado hasta un récord de 65.700 millones de dólares en el último año, un aumento marcado exclusivamente por la compra de crudo que esquiva el de 60 dólares por barril acordado en el G7.

Varias empresas indias también han firmado un acuerdo con el grupo Uralchem, el principal productor de potasa y nitrato de amonio de Rusia, para establecer conjuntamente una planta de urea en Rusia. A cambio, la industria de defensa rusa se muestra dispuesta a apoyar a la India para que alcance la autosuficiencia en el ámbito de la producción de defensa.

En agosto, Washington impuso aranceles de hasta el 50% a los productos indios apelando a la "laguna de la refinería", una puerta trasera para que el crudo ruso transformado en la India siguiera llegando a Europa. No obstante, Putin ha instado a "estar a la altura de la tarea" para elevar esa cifra hasta los 100.000 millones de dólares.