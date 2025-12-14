Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: "En Berlín, el lunes, con EE.UU. y los socios europeos se hablará de los fundamentos de la paz y de un acuerdo para poner fin a la guerra", afirmó Zelenski
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.387 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Kiev afirma que un dron ruso ha impactado contra un buque civil turco
- Zelenski anuncia que entra en vigor el mayor paquete de sanciones de Ucrania a petroleros rusos
- Ucrania afirma haber recibido a 114 prisioneros procedentes de Bielorrusia
- Merz compara a Putin con Hitler tras el pacto de Múnich de 1938
En directo, última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia
-
0:29
Zelenski, sobre los últimos ataques rusos en Odesa y el ataque a un buque civil en el mar Negro.
"Hoy han estado llegando informes durante todo el día desde las regiones, en primer lugar desde Odesa tras los ataques rusos. La recuperación continúa. Es difícil, pero todas las fuerzas necesarias están involucradas. He instruido a los funcionarios del gobierno para acelerar los procesos de reparación lo máximo posible y el suministro del equipo necesario. Hoy Rusia también atacó otro buque civil en el Mar Negro, esencialmente un ataque contra la seguridad alimentaria. El propietario del buque es Turquía, la carga es comida. Atacar barcos de este tipo, que no tienen nada que ver con la guerra, es un desafío directo de Rusia a todo el mundo. Trabajaremos con nuestros socios sobre cómo responder a esto. Habrá una respuesta."
-
0:01
00::01 Buenas noches: aquí se relanza la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.387 días desde el inicio de la invasión rusa. Aquí puedes leer lo ocurrido este sábado.