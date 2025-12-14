Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy: "En Berlín, el lunes, con EE.UU. y los socios europeos se hablará de los fundamentos de la paz y de un acuerdo para poner fin a la guerra", afirmó Zelenski

0:29

Zelenski, sobre los últimos ataques rusos en Odesa y el ataque a un buque civil en el mar Negro.

"Hoy han estado llegando informes durante todo el día desde las regiones, en primer lugar desde Odesa tras los ataques rusos. La recuperación continúa. Es difícil, pero todas las fuerzas necesarias están involucradas. He instruido a los funcionarios del gobierno para acelerar los procesos de reparación lo máximo posible y el suministro del equipo necesario. Hoy Rusia también atacó otro buque civil en el Mar Negro, esencialmente un ataque contra la seguridad alimentaria. El propietario del buque es Turquía, la carga es comida. Atacar barcos de este tipo, que no tienen nada que ver con la guerra, es un desafío directo de Rusia a todo el mundo. Trabajaremos con nuestros socios sobre cómo responder a esto. Habrá una respuesta."