Amenazas híbridas, la guerra que se libra en la sombra

Ciberataques, incursiones de drones, desinformación, sabotajes, vandalismo, migración instrumentalizada o injerencia electoral son parte de las amenazas híbridas. “Es la guerra que se libra en la sombra”, afirma Kaja Kallas, Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. “Combinan toda clase de instrumentos. Quieren lograr objetivos políticos siempre, en lo que denominamos los militares, la zona gris, sin pegar un tiro”, añade el general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, en este documental de producción propia, "Amenazas híbridas, el enemigo en la sombra".

Buscan generar ansiedad y miedo Las amenazas híbridas desgastan nuestras sociedades y su campo de batalla no tiene que ver con frentes, ni tanques, ni misiles, sino con narrativas, percepciones, flujos financieros o algoritmos y su finalidad es generar ansiedad y miedo. “Las amenazas híbridas son nuevas formas de ataque contra nuestras sociedades democráticas. Debemos entender su lógica”, advierte Teija Tiilikainen, directora del Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas. José Luis Calvo Albero, coronel Ejército de Tierra: "Las amenazas híbridas pretenden influir en la población" PILAR REQUENA / RED DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN UER "Es una estrategia predominantemente aprovechada por estados autoritarios”, explica el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis de la Corte. “Cuando se adoptan estrategias híbridas, todo puede convertirse en un arma”, prosigue. Esta guerra en la sombra se libra también en nuestras mentes y aprovecha nuestras vulnerabilidades. Documentos TV entró en el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, para hablar con algunos miembros de nuestros servicios secretos. “Hay una planificación detrás por parte de un Estado que tiene un objetivo muy claro en términos de avance en la escena geopolítica, geoeconómica, en la rivalidad con otros estados o incluso competencia en términos de acceso a recursos críticos, etcétera”, explica una agente, experta en amenazas híbridas. Esta es la sala de situación del CNI, el búnker de la seguridad nacional donde se gestionan y monitorizan las crisis más graves ©TVE “El estado hostil toma sus decisiones en las esferas más altas de su gobierno, pero luego ejecuta su estrategia utilizando un montón de actores intermedios”, añade otra. Nadie oculta su preocupación ante el aumento de estas amenazas desde la invasión de Ucrania por el régimen ruso de Vladímir Putin. “Él fue un miembro de la KGB. Conocía perfectamente esta doctrina de la época de la Guerra Fría”, recuerda el coronel José Luis Calvo, experto en amenazas híbridas, que asegura que el Kremlin no es el único que hace uso de las mismas. Los rusos “son maestros en la desinformación”, apostilla el general Ballesteros. “Lo que debemos entender es que Rusia, Irán, Corea del Norte y, de forma más encubierta, China, colaboran estrechamente entre sí. Se trata de autocracias que se oponen a las democracias”, afirma Kaja Kallas. 00.49 min Así es la "guerra híbrida" de Rusia en Europa

Los ciberataques no cesan Los ciberataques son una de esas amenazas cuyo número ha aumentado en estos últimos años y se dirigen tanto contra objetivos públicos como privados. Nadie se encuentra a salvo de ellos, ni los hacktivistas lo tienen en el punto de mira. España ha sido uno de los países más atacados por ellos, por su apoyo a Ucrania y su situación geopolítica. “Vivimos en un mundo hiperconectado. Ahora los propios coches ya están conectados para actualizaciones de mapas. Tenemos ascensores que ya el mantenimiento se está haciendo en remoto, temas de cámaras inteligentes. Cada vez esos dispositivos pueden ser hackeados por un gobierno extranjero”, explica. Antonio García, director general de Teldat, una empresa referencia en ciberseguridad a nivel mundial. El equipo de Documentos TV hace una entrevista a Antonio García, director general de Teldat © TVE En julio de 2025, las fuerzas de seguridad de doce países asestaron un duro golpe a uno de los grupos más conocidos, NoName. Consiguieron desconectar una gran cantidad de servidores y su infraestructura principal, aunque pronto abrieron de nuevo un canal en Telegram. “Siempre tienen una financiación asegurada, este grupo prorruso tiene una organización descentralizada. No hay un único jefe, no hay un único núcleo. Y cuando uno no funciona, funciona otro”, asegura una inspectora de la Comisaría General de Información de la Policía. Y añade: "Representan una amenaza seria. No solo por la forma en la que desarrollan esos ataques de denegación de servicio, sino por el efecto que tiene en las empresas y en los clientes, en la ciudadanía”. Miradas al exterior Miradas al exterior - Lucha contra la desinformación - 27/10/23 Escuchar audio La operación Eastwood se llevó a cabo de forma conjunta y simultánea a nivel internacional y fue liderada por la policía española. Un español, Enrique Arias, al no poder ser detenido, pasó a engrosar la lista de Europol de los más buscados. Se encuentra en Rusia, becado por una institución de ese país, para estudiar el idioma y cuestiones de inteligencia. Se le considera relacionado con jáqueres prorrusos y él mismo cuenta con un canal en Telegram desde el que celebra los ciberataques de sus colegas y lanza propaganda rusa. “La parte ciber es muy importante porque les facilita fundamentalmente tres cosas. Una de ellas es la negación plausible, es decir, no se puede decir con certeza quién está detrás o atribuir el ataque. Por otro lado, les permite operar de forma remota, ya que aquí no existen ni las fronteras, ni las sanciones, ni hay individuos que tengan que desplazarse a ningún otro sitio. Y, en tercer lugar, les permite robar muchísima información”, explica un agente del CNI experto en ciberseguridad. El reportero de TVE, Óscar Nieto, graba en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional © TVE

Drones, una nueva vulnerabilidad Los supuestos avistamientos y las incursiones de drones en aeropuertos o zonas fronterizas de algunos países europeos son la última causa de alarma. “El tráfico aéreo se ha interrumpido. Esta situación afecta a la sociedad y tiene consecuencias para los particulares y las empresas, afectadas por el coste directo de esta posible interferencia”, advierte Anders Mortensen, director general de la asociación UAS de Noruega. “El reto estriba en que las fuerzas del orden y todo el sistema judicial se basan en la premisa de que los delitos los cometen los seres humanos, y no los animales ni ningún otro ser. Perspectiva del equipo de Documentos TV haciendo una entevista desde un dron ©TVE Con la llegada de los sistemas autónomos, podría resultar difícil atribuir la responsabilidad a una persona concreta”, señala Magnus Olarsen, experto del Laboratorio de Innovación de Europol. En al menos doce países europeos se han detectado avistamientos o incursiones de drones. “La ventaja más importante es que no tienes una persona a bordo, es decir, una operación que lanzas con un dron es muy difícil que genere bajas, si no quieres utilizarlo a título de arma. También el coste. Es mucho más barato un dron que una plataforma tripulada”, explica David Ramírez, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Las incursiones y avistamientos en el espacio aéreo europeo cada vez son más frecuentes © TVE Todo esto ha generado una importante alarma social. Las defensas contra ellos evolucionan a marchas forzadas: inteligencia artificial, sistemas láser, bloqueadores de señal. La industria y la investigación son fundamentales. Las fuerzas de seguridad y los ejércitos de países europeos están en alerta ante posibles nuevas incursiones de drones y se preparan conjuntamente para enfrentar esta nueva amenaza. En octubre pasado, se celebró en España el ejercicio Atlas 25 contra drones. “Los drones se han integrado en la sociedad no solamente para uso recreativo, sino y especialmente para uso profesional. Esta proliferación de drones evidentemente trae consigo lo que se conoce como el doble uso, es decir, un bien que se ha construido para una finalidad correcta o para una finalidad profesional puede ser utilizado por los grupos criminales para cometer delitos o para conseguir sus objetivos”, comenta a Documentos TV el inspector jefe Ángel Manuel Siles García, segundo jefe del Área de Seguridad y Protección Aérea de la Policía Nacional.