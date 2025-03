Un periodista infiltrado destapa cómo trabajan los 'hackers' prorrusos: "Hemos preparado una primera tarea para ti"

Nuestro colega había conseguido infiltrarse en uno de los grupos de 'hackers' prorrusos más conocidos, que se dedican a realizar ciberataques y también, como pudimos comprobar, al reclutamiento de agentes de nivel bajo. Varios meses después de unirse al grupo en la red social Telegram, se ganó la confianza de sus administradores y le encargaron una tarea.

Ese grupo prorruso tenía en el punto de mira a los aliados de Ucrania y contaba con más de 8.000 miembros. Las misiones que encargaban a los "agentes" contactados en línea eran: recopilar información, difundir noticias falsas o realizar ataques cibernéticos. ¿Y el pago? Dependía del trabajo y era en criptomonedas.

Agentes desechables

Las fuerzas de seguridad, los servicios secretos y los expertos ya han advertido también del aumento en el uso de los llamados "agentes desechables" y de los reclutados en línea. Se les subcontrata, pueden ser autónomos, pero también organizaciones criminales para recopilar inteligencia o realizar acciones de propaganda, reconocimiento militar o sabotajes. Pueden activarse en cualquier lugar.

A la OTAN también le preocupa este fenómeno. "En los últimos años, muchos países han expulsado a diplomáticos rusos o personas asociadas con los servicios diplomáticos bajo sospecha de espionaje. Desde entonces, la estrategia ha cambiado y estamos viendo un aumento en el reclutamiento en línea para actividades delictivas. Es una preocupación real porque el reclutamiento en línea es difícil de rastrear", explica James Appathurai, subsecretario general adjunto de la OTAN para Innovación, Híbridos y Cibernética.

No son oficiales de inteligencia profesionales, por lo que no tienen las habilidades, la experiencia y las herramientas de un profesional. Eso los hace más fácilmente detectables, pero también pueden cometer errores y ocasionar víctimas en sabotajes u otras acciones.

“Tenemos que trabajar muy rápido en lo que respecta a la responsabilidad de esos criminales, siempre son delincuentes de poca monta reclutados para cometer estos actos. Si podemos mostrar que los atraparemos e irán a la cárcel, veremos cómo disminuyen las cifras porque será más difícil reclutar gente”, dice Kaja Kallas, Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. “La amenaza es grave. Su objetivo es dividirnos, crear ansiedad entre la población para lograr su objetivo a corto plazo, que es disminuir nuestro apoyo a Ucrania, pero también su objetivo a largo plazo, que es dividir nuestras sociedades y crear oportunidades para que Rusia nos imponga su orden mundial”.

Este nuevo método operativo permite a los servicios rusos proteger a su personal de riesgos excesivos y dificulta la detección y prueba de vínculos directos entre el Kremlin y los autores finales de los ataques. Rusia prescinde de sus agentes altamente cualificados y no los envía a misiones, sino que contrata a personas al azar y con inclinaciones criminales en las redes sociales. Hay ofertas en Telegram y los servicios rusos encuentra estos “agentes” entre los rusoparlantes con visado Schengen o los residentes locales que no rehúyen las ganancias ilegales.

Con el mismo oportunismo, no asumen ninguna responsabilidad por ellos, no los formas específicamente para la tarea y, según los expertos, la remuneración ofrecida por las tareas es relativamente baja, a veces menos de mil euros. Y los reclutas no obtienen esa recompensa, si son detenidos y los servicios rusos no se ocupan de su defensa.

El uso de intermediarios debilita el control de los servicios de inteligencia y seguridad rusos sobre la fase de ejecución y demuestra que Rusia ha rebajado el umbral de las operaciones de sabotaje contra objetivos occidentales y acepta un mayor riesgo asociado a este tipo de operaciones.

“Una de las modalidades clásicas de las amenazas híbridas es utilizar lo que se llama proxys, grupos terceros que llevan a cabo acciones en tu nombre. A la hora de saber quién está detrás, es mucho más difícil averiguarlo. Contratan grupos de pequeños criminales, de la misma manera que contratan milicias o utilizan incluso compañías de seguridad privadas y tienen un contrato con el gobierno local, pero están trabajando para un estado determinado. Es bastante frecuente y no lo hace solo Rusia. Es una manera de quitarse de en medio, quitarse la atribución, decir: no, yo no he sido. Ha sido una acción criminal de este grupo”, explica el coronel Calvo Albero.

“Es muy difícil determinar si detrás están realmente los servicios de inteligencia rusos o no. Es un tipo de acción muy común. Y no es una señal de debilidad, de que Rusia realmente no tenga ya elementos del Estado que puedan hacer eso, sino simplemente Rusia o el que lo haga quiere ocultar sus acciones, quiere separar esa acción de los funcionarios del Estado para que, si se descubre a ese grupo, no se le atribuya automáticamente a Moscú”, concluye el coronel español.