La Inteligencia británica alerta de que Rusia prolonga las negociaciones con Ucrania mientras intimida a sus aliados
- La nueva jefa del MI6 afirma que Putin intimida a sus críticos con sabotajes y ataques con drones
- Es la primera mujer en dirigir la agencia de espionaje británica en el extranjero
La nueva jefa del Servicio de Inteligencia británico (MI6), Blaise Metreweli, ha advertido este lunes de que "la línea del frente está en todas partes" y ha destacado la importancia de dominar la tecnología para hacer frente a las amenazas emergentes contra el Reino Unido y sus aliados.
De sus enemigos, entre ellas Rusia, a la que Metreweli considera una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" que aún busca "subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN", la británica ha dicho que el presidente ruso, Vladímir Putin, "está prolongando las negociaciones sobre Ucrania mientras que busca intimidar a sus críticos con tácticas que van desde sabotajes hasta el ataque aéreo con drones".
Metreweli considera a Rusia una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" que aún busca "subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN". La británica es la primera mujer en dirigir la agencia de espionaje en el extranjero.
En su primer discurso público al frente del MI6 desde su sede en Londres, Metreweli ha descrito un entorno de seguridad marcado por la disrupción tecnológica, el terrorismo y la manipulación de la información, en el que "las reglas del conflicto están siendo reescritas por actores hostiles".
La directiva, conocida internamente con la inicial 'C', también ha señalado que el mundo opera hoy "en un espacio entre la paz y la guerra", marcado por amenazas híbridas. "El dominio tecnológico no puede limitarse a los laboratorios, sino (que debe) formar parte de la cultura y la mentalidad de todos los agentes", ha apostillado.
Guerra híbrida liderada por Rusia
En su alocución, Metreweli también se ha referido a la llamada guerra híbrida, que incluye incidentes como ataques cibernéticos y drones que, sospechan en el MI6, son lanzados cerca de infraestructuras críticas por representantes rusos. Incidentes que en casi cuatro años de conflicto en Ucrania han provocado distintas rondas de sanciones contra Moscú, la más reciente a entidades rusas acusadas de llevar a cabo una guerra de información. "La exportación del caos es una característica, no un error, de este enfoque ruso hacia el compromiso internacional", ha apuntado la jefa de Inteligencia.
Las sanciones occidentales ciertamente han dañado la economía rusa, impulsando sus exportaciones hacia China o la India, pero han fracasado estrepitosamente en cambiar la determinación de Putin por conseguir que Ucrania ceda finalmente a sus demandas de territorio y entregue, en última instancia, su lealtad a Moscú.
Merz: esperanzado en las negociaciones con Ucrania
Las palabras de Metreweli llegan en el mismo día en que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, han reanudado las conversaciones de paz en Berlín después de que la parte estadounidense, formada por el millonario Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, afirmaran que en las últimas horas se habían logrado "grandes avances" para poner fin al conflicto.
"Quizás sea la mayor oportunidad" desde que Rusia iniciara su agresión para un "verdadero proceso de paz", ha dicho previamente el canciller alemán, Friedrich Merz, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a su homólogo ucraniano tras la reunión que ambos han mantenido en la capital alemana. Además, Merz ha apuntado que se han llevado a cabo negociaciones "intensas" entre Estados Unidos y Ucrania y ha vuelto a elogiar los esfuerzos "incansables" del presidente estadounidense, Donald Trump.
Elogios que, sin embargo, contrastarían con la supuesta preocupación de Merz por las verdaderas intenciones de Trump respecto de Ucrania, según apuntaba un documento filtrado la semana pasada a la prensa alemana. De acuerdo a sus revelaciones, tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, como el canciller alemán habrían alertado a Zelenski sobre la posibilidad de que Estados Unidos traicionase a Ucrania en las negociaciones de paz, expresando sus dudas sobre las garantías de seguridad prometidas por Trump y que acompañarían cualquier acuerdo.
Por su parte, el presidente ucraniano, al ser preguntado por los detalles de las conversaciones con los estadounidenses, se ha limitado a mencionar las mismas cuestiones territoriales a las que lleva aludiendo desde el inicio de la última ronda de conversaciones. "Hasta el momento aún hay posiciones divergentes, pero es importante que haya podido explicar personalmente nuestra postura".
Asimismo, ha remarcado que los estadounidenses también están comprometidos a encontrar soluciones "respetando la dignidad de Ucrania" y ha aclarado que la pertenencia a la OTAN no estaba en juego. "Sin embargo, ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad que cumplan con el Artículo 5 de la Carta de la OTAN", según ha confirmado el dirigente alemán.