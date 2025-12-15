La Inteligencia británica alerta de que Rusia prolonga las negociaciones con Ucrania mientras intimida a sus aliados

La nueva jefa del Servicio de Inteligencia británico (MI6), Blaise Metreweli, ha advertido este lunes de que "la línea del frente está en todas partes" y ha destacado la importancia de dominar la tecnología para hacer frente a las amenazas emergentes contra el Reino Unido y sus aliados.

De sus enemigos, entre ellas Rusia, a la que Metreweli considera una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" que aún busca "subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN", la británica ha dicho que el presidente ruso, Vladímir Putin, "está prolongando las negociaciones sobre Ucrania mientras que busca intimidar a sus críticos con tácticas que van desde sabotajes hasta el ataque aéreo con drones".

Metreweli considera a Rusia una amenaza "agresiva, expansionista y revisionista" que aún busca "subyugar a Ucrania y acosar a los miembros de la OTAN". La británica es la primera mujer en dirigir la agencia de espionaje en el extranjero.

En su primer discurso público al frente del MI6 desde su sede en Londres, Metreweli ha descrito un entorno de seguridad marcado por la disrupción tecnológica, el terrorismo y la manipulación de la información, en el que "las reglas del conflicto están siendo reescritas por actores hostiles".

La directiva, conocida internamente con la inicial 'C', también ha señalado que el mundo opera hoy "en un espacio entre la paz y la guerra", marcado por amenazas híbridas. "El dominio tecnológico no puede limitarse a los laboratorios, sino (que debe) formar parte de la cultura y la mentalidad de todos los agentes", ha apostillado.

Dos soldados de una brigada de artillería antiaérea del ejército ucraniano rastrean su sector en busca de drones Shahed. EFE/Maria Senovilla

Guerra híbrida liderada por Rusia En su alocución, Metreweli también se ha referido a la llamada guerra híbrida, que incluye incidentes como ataques cibernéticos y drones que, sospechan en el MI6, son lanzados cerca de infraestructuras críticas por representantes rusos. Incidentes que en casi cuatro años de conflicto en Ucrania han provocado distintas rondas de sanciones contra Moscú, la más reciente a entidades rusas acusadas de llevar a cabo una guerra de información. "La exportación del caos es una característica, no un error, de este enfoque ruso hacia el compromiso internacional", ha apuntado la jefa de Inteligencia. Las sanciones occidentales ciertamente han dañado la economía rusa, impulsando sus exportaciones hacia China o la India, pero han fracasado estrepitosamente en cambiar la determinación de Putin por conseguir que Ucrania ceda finalmente a sus demandas de territorio y entregue, en última instancia, su lealtad a Moscú. El canciller alemán, Friedrich Merz, da la bienvenida al yerno de Trump, Jared Kushner, y al enviado especial del presidente de EE.UU., Steve Witkoff, en la Cancillería, para las conversaciones sobre Ucrania, este lunes Odd ANDERSEN / AFP