Ábalos y Koldo salen por primera vez de la cárcel de Soto del Real para acudir a la vista preliminar de su juicio
- El exministro y su asesor asisten al Supremo por el juicio de una de las piezas del caso Koldo
- Ambos entraron en prisión a finales de noviembre y por primera vez, durante unas horas, abandonarán la prisión
Por primera vez desde que entraron en prisión provisional, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, salen este jueves durante unas horas de los cuatro muros de la prisión de Soto del Real. Lo hacen para acudir al inicio del primero de los juicios que tendrán que afrontar a partir de ahora por el caso Koldo. El exsecretario de Organización del PSOE y su exayudante afrontan en el Tribunal Supremo la vista preliminar del juicio sobre la pieza que tiene que ver con el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Se espera que en la vista de este jueves se traten los recursos de nulidad que plantean las defensas de Ábalos y Koldo como paso previo al juicio contra ellos y el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
En el caso de no prosperar los recursos, que es lo más probable, el Supremo juzgará a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por definir, aunque apunta a que sea después de Semana Santa, con un tribunal formado por siete magistrados y encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos
Durante las semanas previas a esta vista, tanto Ábalos como Koldo han intentado sin éxito no acudir al Supremo, alegando problemas de salud, pero les ha sido denegado pese a que ambos habían solicitado seguirla por videoconferencia.
Este juicio contra Ábalos y Koldo es el primero del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como otras piezas más en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivo en su partido.
El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, propuso sentar en el banquillo de los acusados al exministro, su exasesor y al presunto conseguidor de la trama al apreciar que los tres "se concertaron" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública".
Koldo y Ábalos llevan en prisión desde el 27 de noviembre al apreciar el magistrado Puente riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de pena a las que se enfrentarían.
Concretamente, la Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.