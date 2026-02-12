Ábalos y Koldo salen por primera vez de la cárcel de Soto del Real para acudir a la vista preliminar de su juicio

Por primera vez desde que entraron en prisión provisional, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, salen este jueves durante unas horas de los cuatro muros de la prisión de Soto del Real. Lo hacen para acudir al inicio del primero de los juicios que tendrán que afrontar a partir de ahora por el caso Koldo. El exsecretario de Organización del PSOE y su exayudante afrontan en el Tribunal Supremo la vista preliminar del juicio sobre la pieza que tiene que ver con el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Se espera que en la vista de este jueves se traten los recursos de nulidad que plantean las defensas de Ábalos y Koldo como paso previo al juicio contra ellos y el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

En el caso de no prosperar los recursos, que es lo más probable, el Supremo juzgará a los tres acusados en el mes de abril, en una fecha aún por definir, aunque apunta a que sea después de Semana Santa, con un tribunal formado por siete magistrados y encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.