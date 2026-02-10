Ábalos se queda sin la indemnización del Congreso tras su suspensión como diputado
- Los letrados de la cámara estiman que no procede, ya que Ábalos se encontraba suspendido cuando renunció al acta
- El exministro de Transportes había pedido una indemnización de unos 50.000 euros
Tal como estaba previsto, la mesa del Congreso de los Diputados ha desestimado la petición del exministro y exdiputado imputado en el caso Koldo, José Luis Ábalos, de cobrar una indemnización tras renunciar a su acta de diputado. Así lo han decidido los servicios jurídicos de la Cámara, que se apoyan en el argumento de que Ábalos se encontraba suspendido de sus derechos y obligaciones cuando renunció al acta. En ese momento, el exministro llevaba dos meses en prisión por el caso Koldo.
Según el artículo 12 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias, "quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y cesen en dicha condición tendrán derecho a una indemnización por cese que la Cámara que corresponda abonará con cargo a su Presupuesto en la cuantía". Según Ábalos, en su caso esa cantidad estaría en torno a los 50.000 euros.
Según fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara han rechazado esta petición dado que ninguno de los miembros del Congreso que fueron suspendidos en el pasado percibió esta indemnización.
El informe de los letrados, incluido en el orden del día de la Mesa del Congreso de este martes, señala además que esta ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de parlamentario, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.
Recuerda además que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario.
Los letrados alegan en su informe que "esta circunstancia no concurre en la situación" de Ábalos, ya que "su renuncia no se produce desde la condición de parlamentario, sino de parlamentario suspendido", por lo que había perdido temporalmente sus derechos y deberes parlamentarios. Según los servicios jurídicos, "si se parte de una suspensión de derechos, no se pueden recuperar automáticamente" aquellos que le corresponderían si fuese parlamentario de pleno derecho.
Según los servicios jurídicos, indemnización y pensión son incompatibles
Pero además, Abalos ha anunciado que se retira. El exministro de Transportes desveló su intención de acceder a la jubilación el pasado 29 de enero porque, dijo, había sido "privado" de todo ingreso y protección social.
Tras este anuncio de José Luis Ábalos, los letrados recuerdan que el reglamento de pensiones del Congreso busca solventar las situaciones en que los parlamentarios "carecen de una debida cobertura profesional o económica". De ahí que sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación.
"El Sr. Abalos", mantiene el informe de los servicios jurídicos, se encuentra en una situación en que "objetivamente puede acceder a la condición de jubilado". Y continúa: "La percepción de una pensión de jubilación es expresamente incompatible con el reconocimiento de la indemnización".
El exministro de Transportes está investigado por cinco posibles delitos en el marco del caso Koldo: integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Este jueves tiene la vista preliminar de una de las primeras piezas del caso Koldo, la que tiene que ver con el cobro de mordidas de obra pública en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Ábalos también sigue investigado en otra pieza por presuntas irregularidades en contratos de obra pública. En esta causa, en la que también está imputado su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán.