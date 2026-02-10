Ábalos se queda sin la indemnización del Congreso tras su suspensión como diputado

Tal como estaba previsto, la mesa del Congreso de los Diputados ha desestimado la petición del exministro y exdiputado imputado en el caso Koldo, José Luis Ábalos, de cobrar una indemnización tras renunciar a su acta de diputado. Así lo han decidido los servicios jurídicos de la Cámara, que se apoyan en el argumento de que Ábalos se encontraba suspendido de sus derechos y obligaciones cuando renunció al acta. En ese momento, el exministro llevaba dos meses en prisión por el caso Koldo.

Según el artículo 12 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias, "quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y cesen en dicha condición tendrán derecho a una indemnización por cese que la Cámara que corresponda abonará con cargo a su Presupuesto en la cuantía". Según Ábalos, en su caso esa cantidad estaría en torno a los 50.000 euros.

Según fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara han rechazado esta petición dado que ninguno de los miembros del Congreso que fueron suspendidos en el pasado percibió esta indemnización.

El informe de los letrados, incluido en el orden del día de la Mesa del Congreso de este martes, señala además que esta ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de parlamentario, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.

Recuerda además que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario.

Los letrados alegan en su informe que "esta circunstancia no concurre en la situación" de Ábalos, ya que "su renuncia no se produce desde la condición de parlamentario, sino de parlamentario suspendido", por lo que había perdido temporalmente sus derechos y deberes parlamentarios. Según los servicios jurídicos, "si se parte de una suspensión de derechos, no se pueden recuperar automáticamente" aquellos que le corresponderían si fuese parlamentario de pleno derecho.