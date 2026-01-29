Ábalos anuncia que se jubila al verse "privado de todo ingreso y protección social" tras dejar su acta de diputado
- El exsecretario de Organización del PSOE está en prisión provisional desde hace dos meses por el caso Koldo
- Asegura que tiene que jubilarse para mantener los compromisos con su familia y afrontar su defensa
El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional desde hace dos meses por su presunta implicación en el caso Koldo, ha asegurado este jueves que no tiene otra salida que retirarse y optar por la jubilación al verse "privado" de todo ingreso y protección social, un día después de dejar el acta de diputado por el Grupo Mixto en el Congreso, donde se encontraba suspendido de sueldo y derechos parlamentarios.
En un mensaje publicado a través del perfil en la red social X que gestiona su hijo, Ábalos dice que frente a los "grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada" por su renuncia al acta de diputado en el Congreso, donde se encontraba suspendido de sueldo y derechos parlamentarios.
Ábalos cuestiona "cuál es la figura y en qué consiste ser diputado" y "de qué" vive para "mantener los compromisos" con su familia y "afrontar" su defensa. Y termina su mensaje exclamando "¡Objetivo conseguido!".
En el mensaje, Ábalos dice que ha "agotado todas las posibilidades" al alcance de su mano y que toma esta decisión una vez "desprovisto de todos sus derechos y deberes, y despojado de toda función".
Y ha añadido que, privado de todo ingreso para mantener los compromisos con su familia y afrontar su defensa no le ha quedado más que dejar su escaño y optar por la jubilación.
La renuncia de Ábalos a su acta de diputado se hizo efectiva este miércoles, según fuentes de la Cámara Baja, tras la reunión telemática de la Mesa del Congreso que calificó el escrito de renuncia e informó a la Junta Central Electoral para que expidiera la credencial del siguiente puesto en la lista electoral.
Al exdirigente del PSOE se le investiga en dos causas, una en el Tribunal Supremo que instruye el juez Leopoldo Puente, sobre la presunta trama de comisiones en adjudicaciones para la compra de mascarillas durante la pandemia y en otra pieza por presuntas irregularidades en contratos de obra pública que pasaría a la Audiencia Nacional, al encontrarse la causa en fase de instrucción y no haber ya ningún aforado.
La renuncia de Ábalos permite al PSOE recuperar un diputado
La renuncia de Ábalos a su acta como diputado facilita al Gobierno sacar adelante sus iniciativas en el Congreso al volver a sumar a sus filas un diputado porque una abstención de Junts —que mantiene rotas las negociaciones con el PSOE— volvería a dar la mayoría al bloque de investidura, en el que participa Compromís.
Desde que Ábalos entró en prisión y quedó en suspenso sus derechos y obligaciones como parlamentario, el Congreso tenía 349 diputados con derecho a voto en lugar de 350, ya que el exministro perdió su derecho al sufragio en la Cámara baja. Aunque Ábalos había pasado al Grupo Mixto, en la mayoría de las votaciones unió su voto al del grupo socialista, situación que cambió una vez que ingresó en Soto del Real.
Ahora, con su renuncia, el PSOE vuelve a sumar un diputado a su grupo, hasta los 121 que obtuvo en las últimas elecciones.
De este modo el bloque de la investidura de Pedro Sánchez, con Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís y Coalición Canaria, sumaria 172 escaños, frente a los 171 de PP, Vox y UPN.
Los siete diputados de Junts seguirían siendo decisivos en las votaciones, pero ahora ya solo tendrían que abstenerse y no votar a favor para que las iniciativas del Gobierno salgan adelante.