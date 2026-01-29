Ábalos anuncia que se jubila al verse "privado de todo ingreso y protección social" tras dejar su acta de diputado

El exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional desde hace dos meses por su presunta implicación en el caso Koldo, ha asegurado este jueves que no tiene otra salida que retirarse y optar por la jubilación al verse "privado" de todo ingreso y protección social, un día después de dejar el acta de diputado por el Grupo Mixto en el Congreso, donde se encontraba suspendido de sueldo y derechos parlamentarios.

En un mensaje publicado a través del perfil en la red social X que gestiona su hijo, Ábalos dice que frente a los "grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada" por su renuncia al acta de diputado en el Congreso, donde se encontraba suspendido de sueldo y derechos parlamentarios.

Ábalos cuestiona "cuál es la figura y en qué consiste ser diputado" y "de qué" vive para "mantener los compromisos" con su familia y "afrontar" su defensa. Y termina su mensaje exclamando "¡Objetivo conseguido!".

“#EnElNombreDeÁbalos | Frente a los grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada por mi renuncia al acta de diputado, dejo dos preguntas:



1ª) He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y… https://t.co/TiQjp0HmVg“ — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 29, 2026

En el mensaje, Ábalos dice que ha "agotado todas las posibilidades" al alcance de su mano y que toma esta decisión una vez "desprovisto de todos sus derechos y deberes, y despojado de toda función".

Y ha añadido que, privado de todo ingreso para mantener los compromisos con su familia y afrontar su defensa no le ha quedado más que dejar su escaño y optar por la jubilación.

La renuncia de Ábalos a su acta de diputado se hizo efectiva este miércoles, según fuentes de la Cámara Baja, tras la reunión telemática de la Mesa del Congreso que calificó el escrito de renuncia e informó a la Junta Central Electoral para que expidiera la credencial del siguiente puesto en la lista electoral.

Al exdirigente del PSOE se le investiga en dos causas, una en el Tribunal Supremo que instruye el juez Leopoldo Puente, sobre la presunta trama de comisiones en adjudicaciones para la compra de mascarillas durante la pandemia y en otra pieza por presuntas irregularidades en contratos de obra pública que pasaría a la Audiencia Nacional, al encontrarse la causa en fase de instrucción y no haber ya ningún aforado.