Los reyes presiden en Huelva la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz

Los reyes presiden este jueves en Huelva el funeral religioso por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz que tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín. La misa estará oficiada por el obispo de la diócesis de Huelva Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana.

Al acto que dará comienzo a las 18:00 horas, acudirán en representación del Gobierno central, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas. También está prevista la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Adamuz, Ángel Moreno.

A la celebración del acto en Huelva, de donde eran 28 de las víctimas, está previsto que asistan unas 3.500 personas que podrán acceder al recinto a partir de las 16:30 horas. Para facilitar el desplazamiento de los vecinos, el Ayuntamiento ha habilitado un dispositivo de autobuses urbanos gratuitos que conectará los distintos barrios con el pabellón desde las 15:45 horas.

La elección de este recinto responde a la voluntad de las autoridades locales y eclesiásticas de permitir una asistencia masiva, superando las limitaciones de aforo de la Catedral de La Merced, donde inicialmente la diócesis de Huelva había previsto la celebración del funeral.

Además también asistirán a la misa el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández González y el párroco de Adamuz, Rafael Prados. La alcaldesa de Huelva , Pilar Miranda, ha subrayado que este acto responde al deseo mayoritario de las familias de despedir a sus seres queridos "desde la fe y de manera abierta a toda la ciudadanía".

El homenaje a las víctimas el altar estará presidido por una imagen de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, que ha sido trasladada al Palacio de Deportes. Un gesto de gran calado simbólico en una ciudad de arraigada tradición mariana. También se ha instalado en el altar el crucifijo Cristo de Marfil de la Catedral que es el mismo que veneró San Juan Pablo II en la Misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.

Una hora más tarde, a las 19:00 horas, dará comienzo otra misa funeral por las víctimas en la catedral de La Almudena de Madrid, pedida al Arzobispado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ante las críticas por la coincidencia con la misa en Huelva, Ayuso, ha afirmado en declaraciones a la prensa que ve "adecuado" que se celebren diferentes misas funerales por las víctimas y ha criticado que la izquierda "no respete nada". La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, había acusado a la presidenta madrileña de "protagonismo" en unos momentos en que "los protagonistas son las víctimas".