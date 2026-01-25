El Gobierno y la Junta de Andalucía posponen el homenaje de Estado a las víctimas de Adamuz a petición de las familias

El Gobierno y la Junta de Andalucía han decidido posponer el homenaje de Estado a las víctimas del accidente de tren en Adamuz, que estaba previsto para el próximo sábado 31 de enero, a petición de las familias.

Tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas, el Gobierno ha trasladado a la Junta que a "un número importante de ellas les resultaría imposible asistir a dicho acto y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante", han indicado a RTVE fuentes de La Moncloa.

Ante esta situación, ambas administraciones han acordado retrasar la celebración de dicho homenaje a una nueva fecha a fin de contar con el mayor número posible de familiares.

Este domingo, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha oficiado una misa funeral en Adamuz para despedir a las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario. Celebrado en la Caseta Municipal de la localidad, que sirvió como primer refugio de los heridos siete días antes, ha reunido a 700 personas y representantes de distintos ámbitos de la provincia, así como a varios de los voluntarios que colaboraron la trágica noche.

Además, se ha celebrado una vigilia de homenaje en Huelva que ha comenzado con un minuto de silencio a las 19:45 horas, justo a la misma hora en la que hace una semana se producía el descarrilamiento de los trenes.

El presidente de la Junta de Andalucía asistirá al funeral que se celebrará el jueves en Huelva, como ya había anunciado.