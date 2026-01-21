Huelva acogerá el 31 de enero un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia en Adamuz
- Así lo acuerdan Pedro Sánchez y Juanma Moreno en una conversación telefónica
- El homenaje estará presidido por los Reyes, que el martes visitaron la zona cero
- Última hora de los accidentes de tren en Adamuz, Córdoba, y en Barcelona
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado celebrar el próximo 31 de enero un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Será en Huelva, la ciudad andaluza a la que debería haber llegado el tren Alvia de Renfe que impactó el pasado domingo contra los vagones descarrilados de un convoy de la empresa Iryo.
Los dos presidentes han mantenido este miércoles por la tarde una conversación telefónica en la que, además de intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona cero, han acordado los primeros detalles del homenaje, que estará encabezado por los Reyes. "Nuestro corazón está con las víctimas y las familias", ha afirmado Moreno en redes sociales.
El Gobierno, que ya había dado por hecho la víspera que habría algún tipo de funeral de Estado, decretó tres días de luto por un siniestro que suma ya 43 fallecidos y más de un centenar de heridos. La ciudad de Huelva y la provincia homónima simbolizan en gran medida esta tragedia, ya que a esta ciudad andaluza están vinculadas parte de las víctimas, con casos especialmente simbólicos como el de una familia de Punta Umbría de la que solo ha sobrevivido una niña de seis años.
El balance, sin embargo, aún no se da por cerrado. La Guardia Civil asegura que quedan, al menos, dos desaparecidos por recuperar del accidente de Adamuz, teniendo en cuenta las denuncias interpuestas por los familiares, por lo que el recuento de cadáveres podría aumentar. Un total de 37 heridos siguen además ingresados en hospitales, nueve de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Felipe VI habla en la Eurocámara
Felipe VI, que el martes visitó junto a la reina Adamuz, ha tenido palabras de recuerdo por la tragedia en el discurso pronunciado este miércoles ante el Parlamento Europeo para conmemorar los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea. Ha querido agradecer, "de manera extraordinaria y muy sentida, en nombre de todos los españoles, las muestras de afecto que estamos recibiendo estos días, de tantas autoridades, instituciones y ciudadanos anónimos de tantos lugares −especialmente de los países de la Unión−, a raíz del terrible accidente ferroviario".
"Dentro del dolor inmenso por tantas personas que perdieron la vida, por los que resultaron heridas y por sus familias, esas expresiones de apoyo y de cercanía nos reconfortan y nos refuerzan en el espíritu y sentimiento europeo que es nuestro gran patrimonio compartido", ha resaltado el monarca.