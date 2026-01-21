Huelva acogerá el 31 de enero un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia en Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado celebrar el próximo 31 de enero un homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Será en Huelva, la ciudad andaluza a la que debería haber llegado el tren Alvia de Renfe que impactó el pasado domingo contra los vagones descarrilados de un convoy de la empresa Iryo.

Los dos presidentes han mantenido este miércoles por la tarde una conversación telefónica en la que, además de intercambiar información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona cero, han acordado los primeros detalles del homenaje, que estará encabezado por los Reyes. "Nuestro corazón está con las víctimas y las familias", ha afirmado Moreno en redes sociales.

El Gobierno, que ya había dado por hecho la víspera que habría algún tipo de funeral de Estado, decretó tres días de luto por un siniestro que suma ya 43 fallecidos y más de un centenar de heridos. La ciudad de Huelva y la provincia homónima simbolizan en gran medida esta tragedia, ya que a esta ciudad andaluza están vinculadas parte de las víctimas, con casos especialmente simbólicos como el de una familia de Punta Umbría de la que solo ha sobrevivido una niña de seis años.

El balance, sin embargo, aún no se da por cerrado. La Guardia Civil asegura que quedan, al menos, dos desaparecidos por recuperar del accidente de Adamuz, teniendo en cuenta las denuncias interpuestas por los familiares, por lo que el recuento de cadáveres podría aumentar. Un total de 37 heridos siguen además ingresados en hospitales, nueve de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).