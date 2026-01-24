Renfe supo del accidente del Alvia "inmediatamente" después de que se produjera y así se lo lo trasladó a emergencias

Renfe ha confirmado este sábado, una vez realizada una revisión completa y definitiva en su Centro de Gestión de Operaciones de las comunicaciones por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que tuvo conocimiento del siniestro del Alvia 2384 "inmediatamente" después de que se produjera" y así se lo trasladó a las autoridades sanitarias.

Según un comunicado de Renfe, así lo corroboran las llamadas en esos primeros minutos de la emergencia, la primera de las cuales es la de la interventora del tren Alvia 2384 a las 19:46:24 horas en la que informa de un "accidente grande", indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está.

La mesa comercial Sur-Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Renfe le traslada que lo va a gestionar, pidiéndole calma y solicitando un momento para actuar mientras verifica la información del tren. La interventora no sabe dónde está el tren.

A las 19:48:05 horas, la interventora vuelve a llamar indicando la importancia del accidente y la mesa comercial Sur-CGO indica que está gestionando asistencia de sanitarios, al tiempo que no se sabe nada del maquinista del Alvia 2384.