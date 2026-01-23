Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos" tras el accidente de Adamuz: "Las vías son reflejo del estado de la nación"
- Según Feijóo, Sánchez "no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido" y eso "no es aceptable"
- Última hora de los accidentes de tren en Adamuz, Córdoba, y en Barcelona
Tras unos días de poca crítica entre los dos principales partidos políticos tras el accidente de Adamuz, el pacto de no agresión termina definitivamente. Después de "la reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria que está teniendo lugar en España", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desaparecido" y de generar "caos" tras el accidente ferroviario que ha dejado 45 muertos. "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", ha calificado en una rueda de prensa desde la sede de su partido en la calle Génova de Madrid.
"El Gobierno no está esclareciendo casi nada. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden", ha dicho Feijóo a raíz de los accidentes de tren de Adamuz el domingo pasado y el de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas.
A juicio del líder de la oposición, el Gobierno está actuando "tarde" y "mal" y ha apuntado al Gobierno por escudarse a su juicio en el "duelo". "Eso no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país", ha añadido al respecto.
Feijóo apunta directamente a Sánchez
Entre todas sus críticas, una directa para el presidente del Gobierno. Según Feijóo, Sánchez "no ha aclarado nada sobre lo que ha ocurrido" y eso "no es aceptable, ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista humano". "¿Quién está al mando?", se ha cuestionado.
Para Feijóo, el ejecutivo "tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario". "Es imposible reducirlo a inconexos contratiempos. No son hechos aislados, es un síntoma general de que los servicios esenciales que dependen de ellos no están funcionando. Es la evidencia de su colapso", ha incidido en la crítica.
Preguntado el líder del PP por la petición que han hecho de que Sánchez comparezca en el Congreso, Feijóo ha asegurado que si el presidente no acepta acudir a la Cámara Baja "se convocará un pleno extraordinario en el Senado".
"Esta semana negra ha destruido por completo cualquier resto de confianza en su gestión. Años gobierno trabajando para una sola persona y no para los demás y estas son las consecuencias y esto no podemos normalizarlo", ha añadido en la rueda de prensa el líder del PP.
Respecto a una posible dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "la pregunta debe ser si debería haber sido nombrado ministro. Es tan obvio como preguntarse si Sánchez debería ser presidente del Gobierno", ha finalizado.