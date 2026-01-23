Feijóo acusa al Gobierno de generar "caos" tras el accidente de Adamuz: "Las vías son reflejo del estado de la nación"

Tras unos días de poca crítica entre los dos principales partidos políticos tras el accidente de Adamuz, el pacto de no agresión termina definitivamente. Después de "la reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria que está teniendo lugar en España", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "desaparecido" y de generar "caos" tras el accidente ferroviario que ha dejado 45 muertos. "El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación", ha calificado en una rueda de prensa desde la sede de su partido en la calle Génova de Madrid.

"El Gobierno no está esclareciendo casi nada. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden", ha dicho Feijóo a raíz de los accidentes de tren de Adamuz el domingo pasado y el de Gelida (Barcelona), en el que murió un maquinista en prácticas.

A juicio del líder de la oposición, el Gobierno está actuando "tarde" y "mal" y ha apuntado al Gobierno por escudarse a su juicio en el "duelo". "Eso no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país", ha añadido al respecto.