"Poder seguir con la vida lleva tiempo": los mensajes de los afectados de Angrois a las víctimas de los trenes de Córdoba

El 24 de julio de 2013, Cristóbal González viajaba en el primer vagón del tren Alvia que descarriló en Angrois, muy cerca de Santiago de Compostela. Iba sentado justo detrás de uno de los generadores. Tras ser rescatado, estuvo hospitalizado diez días. Recibió 30 puntos en la cabeza y se recuperó de diversas fracturas, pero las secuelas han perdurado en el tiempo hasta transformar su forma de entender la vida. "He hecho cuatro años de terapia, retiros en monasterios, practico yoga, meditación, hago deporte, viajes. Pasé de vivir en Sevilla a irme a la sierra", explica a RTVE Noticias.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, en el que al menos 45 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, ha hecho a muchos revivir aquel accidente en que perdieron la vida 80 personas.

"Lo primero es transmitir a los familiares las condolencias. Que se dejen ayudar de los especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, etc... Y que las instituciones no les abandonen porque las van a necesitar", explica Cristóbal, que ahora preside la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario Alvia de Santiago (APAFAS).

El accidente de Córdoba ha reabierto viejas heridas: "Siento tristeza, rabia e impotencia. Cuando creía que lo había superado, este accidente me ha hecho volver a caer. Me he venido abajo, tengo mareos, una desgana tremenda en todos los sentidos". Pero también le ha hecho ser consciente de la generosidad inmensa que se puede generar después de una tragedia. Cristóbal estuvo hospitalizado en Santiago y no recuerda sus primeros días. Este accidente le ha hecho rellenar ese tiempo. un vacío que tenía y que tiene que ver con la solidaridad de las personas. "De los primeros días no recuerdo nada y ver ahora la reacción de la sociedad me ha hecho llenar ese interrogante que tenía, el vacío que sentía", cuenta.

"Este accidente me ha hecho volver a vivir con total nitidez el pasado", insiste a la vez que quiere dar un mensaje de ánimo: "Hay que seguir viviendo a pesar de todo".

02.58 min Bulos, desinformación y contexto sobre el accidente de tren en Adamuz

La psicóloga de Emergencias de Galicia, Mari Carmen González, estuvo en el accidente de Angrois. La primera recomendación a las víctimas de esta tragedia está en línea de lo que relata Cristóbal: "Que se apoyen en los efectivos de los cuerpos que están realizando la emergencia, que atiendan a los canales oficiales de información, que se cuiden de las redes sociales y los bulos que puedan circular. La información relevante es siempre la que le van a trasladar desde las autoridades. Tiene que ser veraz, por lo que no siempre es rápida".

A nivel psicológico, las fases por las que pasarán los damnificados dependerán de múltiples factores. "Va a depender de sus recursos previos, de su propia experiencia, de los apoyos que tengan y reciban tanto de sus familiares y red social como de la administración porque a partir de ahora tendrán que hacer trámites relacionados con los seguros y otros que desde las administraciones se puedan agilizar", afirma la especialista a RTVE Noticias.

"Lo primero es descansar y cuidarse" "A los que han salido ilesos es probable que les apetezca estar tranquilos y con los seres queridos y apartarse de desconocidos y de volver a contar siempre la misma historia a personas que quizá no tengan que ver nada con ellos", explica la psicóloga. El camino de la recuperación pasa por los cuidados, entre otros aspectos. Respecto a la superación de este tipo de catástrofes, la psicóloga recuerda que cada persona va a llevar esto a un ritmo distinto. "Hay que ser honestos con nuestras propias capacidades", asegura. ““ "Debemos cuidarnos y respetar nuestros propios tiempos, nuestra propia intimidad, respetar que no todo el mundo se repone de la misma manera. Y recuperarse de esto no es que esto se olvide", cuenta. La psicóloga apela a la paciencia: "Que duela un poco menos y que podamos seguir con nuestra vida lleva su tiempo. Las personas podemos recuperarnos de situaciones muy difíciles con el apoyo de la red que nos rodea y con el propio esfuerzo. Hay que respetar lo que el cuerpo necesita".

"Es importante ir al ritmo de la persona que está sufriendo" Otra de las cuestiones es cómo podemos ayudar a las personas que han perdido a seres queridos. El acompañamiento sin imposiciones es parte del camino. Se trata, en definitiva, de facilitarles la vida: "Por ejemplo, puedo encargarme de gestiones prácticas y trámites. Es importante el acompañamiento y el cuidado. Recomendando cosas tan básicas como beber o comer porque cuando estás así puedes ni acordarte de eso. Como en cualquier otro tipo de pérdidas". Mari Carmen González recuerda los errores más comunes a la hora de ayudar: "A veces, partimos de lo que a nosotros nos gustaría sin escuchar al otro, al que imponemos nuestro parecer. Todos tenemos necesidades distintas por eso es importante ir al ritmo de la persona que ha perdido a un ser querido y ver de verdad qué es lo que necesita". "La cooperación es lo que ayuda a salir a las personas y a las poblaciones de una situación así. Que cada uno dé en función de lo que tiene", recomienda. Además, insiste en confiar en la labor de los especialistas y en la necesidad de que las administraciones estén a la altura: "Que se dejen ayudar por los psicólogos a afrontar este golpe tan fuerte, que les pidan a las administraciones que les den lo que necesiten. Son momentos de mucha fragilidad y de mucha necesidad".