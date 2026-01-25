Huelva, de luto: del multitudinario adiós a los Zamorano a otras despedidas igual de emotivas

El epicentro del dolor tras la tragedia ferroviaria de Adamuz sin duda es la provincia de Huelva. La mayor parte de las vidas truncadas echaron raíces en tierra onubense: 27 de los 45 fallecidos viajaban en el Alvia con destino Huelva. Al mismo tiempo que subía la cifra de víctimas, en la noche del domingo, se elevaba la angustia entre sus familiares. La mayor parte, tras enterarse del descarrilamiento, aguardaban recibir noticias de sus seres queridos en la estación de tren donde desgraciadamente nunca llegaron.

El terrible suceso deja destrozados a abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y en particular, todos pensamos en esa niña que salió ilesa tras el accidente y caminó sola por las vías en una de las noches más oscuras que recordamos. "La niña hablaba muchísimo, nunca jamás he conocido a una niña tan valiente", apuntaba la agente de la Guardia Civil que la encontró.

Mientras tanto, sus familiares (en la estación de Huelva) no se despegaban del teléfono por si había alguna novedad. Pocos minutos después, una llamada hizo saltar todas las alarmas. Les comunican que han localizado a la pequeña de seis años pero muy a su pesar no les trasladan información del resto de sus parientes. Entonces no había palabras de aliento. No bastaba con saber que la niña se encontraba en buen estado, por lo que decidían desplazarse a Córdoba para encontrar respuestas.

Finalmente, el lunes por la tarde se enfrentaban al peor de los presagios: nunca más volverán a verlos. Pepe, Cristina, Pepe y Félix. Padre, madre, hijo mayor y sobrino, han perdido la vida en el siniestro. La historia de los Zamorano Álvarez rápidamente conmociona a todo el país: es una de las familias más golpeadas por el peor accidente de la alta velocidad en España.

En Aljaraque, donde vivían, y en la vecina Punta Umbría, de donde era natural Cristina (40 años), todos se mostraban abatidos por el dolor. No saben cómo digerir el fatal desenlace de los cuatro miembros de la familia, que tras pasar un fin de semana inolvidable -fueron a ver un partido en el Santiago Bernabéu y un espectáculo en Gran Vía-, no volverán a casa.

Silencio en las calles: "Todo el pueblo está roto" "Nada más que tienes que ver cómo está la calle (el silencio impera)", apostillaba una joven puntaumbrieña. Cristina regentaba una tienda de moda infantil en la localidad costera. A la mañana siguiente el escaparate del negocio comenzaba a llenarse de flores. A pocos metros, Rocío Gómez, que conoce a la familia desde hace años, solo encontraba alivio en que la pequeña esté a salvo: "Es una niña preciosa y muy simpática". Con el mismo carácter alegre recordaba a su madre Cristina, a quien "le gustaba cantar siempre que se reunía con los amigos y se presentaba la ocasión". Los niños lanzan globos blancos al aire para despedir a la familia Zamorano Rocío Ruz Rocío Ruz Cuando cae la noche del miércoles, familiares, amigos y vecinos se agolpaban en la capilla ardiente, instalada en el pabellón de Aljaraque, para dar el último adiós a los Zamorano Álvarez. Los que acudían lo hacían con un propósito: arropar a esos abuelos que ahora se quedan al cuidado de la niña huérfana. Los vecinos de Aljaraque no pueden hablar, lo hacía a duras penas el alcalde de la localidad, Adrián Cano: "Aljaraque está inundada en la tristeza, todo el pueblo está roto". El regidor no encontraba palabras para consolar a los más allegados. El paso de las horas no ayuda a mitigar la pena con la que tendrán que aprender a convivir en el municipio. Un globo recuerda a Pepe, el niño de 12 años de la familia Zamorano fallecido en el accidente de Adamuz Rocío Ruz Rocío Ruz / Europa Press Una vez pasan una larga noche velando a los fallecidos, a las puertas del pabellón se congregaban cientos de personas. Entre la multitud, un grupo de niños se colocaba con globos blancos que soltaron a la salida de los féretros mientras lloraban desconsolados. El silencio solo se vio roto por los lamentos y gritos de dolor de los familiares que se abrazaban con un llanto desgarrador. "¡Por Pepe!", gritaba uno de los profesores del CEIP Guerrero donde estudiaba el hijo mayor de los Zamorano (Pepe, 12 años). La escena dejaba entrever una profunda herida, tanto en pequeños como en mayores, que tardará mucho tiempo en cicatrizar.

Huelva se vuelca para despedir a David Cordón, un referente del deporte En Huelva capital muchos se echaron a la calle este jueves para despedir a David Cordón (50 años), una persona muy conocida en en la ciudad. Enfermero, deportista, padre y amigo. David tenía muchas facetas y aunque cada uno rememora una etapa concreta de su vida, todos lo recuerdan con el mismo cariño. La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio del Polvorín, se quedó pequeña para acoger a todos los que quisieron acompañar a la familia. Sus hijos y su mujer, que portaron los restos del fallecido en el accidente de Adamuz, recibían innumerables muestras de afecto. Despedida a David Cordón en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Huelva Rocio Ruz Rocío Ruz / Europa Press El onubense se convirtió hace años en un referente del fútbol playa a nivel nacional e internacional. Por ello el mundo del deporte estuvo muy presente, especialmente para mostrar su apoyo a un desconsolado Davinchi -hijo de David que es jugador del Getafe y ex canterano del Recreativo de Huelva-. Precisamente se había desplazado a Madrid para asistir con su hijo al encuentro que el equipo getafense tenía el fin de semana. "Estamos todos muy tristes, lo único que nos queda es acompañar a la familia, y que sientan que era una persona muy querida", señalaba Óscar Arias, ex director deportivo del club albiazul al que David estuvo ligado desde pequeño. Sus palabras reflejaban el sentir general antes de entrar al templo: "Llevamos días de mucha incertidumbre y sufrimiento. Se nos va una persona importante dentro de nuestra ciudad, ha sido uno de los más grandes deportistas que ha dado Huelva". No faltaron tampoco representantes de la sanidad, ámbito en el que David, además de ejercer su profesión, era sindicalista. Sus compañeros del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva donde trabajaba guardaban este viernes un minuto de silencio en su memoria.

Isla Cristina llora las pérdidas de una madre e hija muy queridas A los vecinos de Isla Cristina les tocó despedir este jueves a una madre e hija que el trágico accidente de tren se llevó demasiado pronto. Después de una larga noche velando los restos mortales de Ana Martín (28 años) y Pepi Sosa (53 años), una misa en la Punta del Caimán fue el punto final de un funeral muy emotivo. La joven de Isla Cristina, que se dedicaba a la docencia, había cumplido los 28 años apenas diez días antes. Al igual que muchas de las víctimas, fue a Madrid a realizar la prueba de oposiciones para ser ayudante de instituciones penitenciarias. Su madre Pepi, que la acompañaba, también perdió la vida. Ana llamó a su padre Carlos cuando volvía en tren para contarle que salió contenta del examen. Pero el sueño de la joven se truncó en cuestión de segundos. "Llevaba peleando por la plaza desde hace mucho tiempo" lamentaba Jenaro Orta, alcalde de Isla Cristina. La familia Martín Sosa es muy conocida en el mundo de la petanca, los tres han competido en esta disciplina recorriendo muchas ciudades de España. Además, la madre e hija estaban muy vinculadas al carnaval, fiesta muy arraigada en la localidad isleña. "Es una persona muy activa, es como un terremoto, un puñado de papelillos… eso es Ana" así la definía Juanlu Camacho, que sin poder contener las lágrimas sigue hablando de ella en presente. El carnaval es comunión de la amistad entre Ana y este isleño, uno de los integrantes de la comparsa (agrupación carnavalesca) con la que la joven disfrutaba de la popular fiesta. La comparsa "Mindundi", de la Peña Los Traidores, le rendirá homenaje este domingo durante su actuación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. Camacho reconoce que "no sabe con qué ánimos llegarán al escenario del Teatro Falla" pero tiene claro que tienen que subirse a cantar porque es la forma en la que pueden aportar un atisbo de esperanza al pueblo en estos momentos tan difíciles.

Gibraleón se une para recordar a dos vecinos que dejan huella En Gibraleón, cerca de 300 personas, entre familiares, amigos y vecinos, acudían este miércoles al primer acto del funeral de José María Martín (37 años), un cofrade religioso que viajaba con su pareja (se salvó y se encuentra hospitalizada). Gibraleón despide a dos vecinos que dejan huella RTVE Noticias La Hermandad Servita Santo Entierro lo despidió con un emotivo homenaje. Sus hermanos llevaron el féretro a hombros desde la Parroquia de San Juan hasta la iglesia Ntra. Señora del Carmen de la localidad. El pueblo entero arrancó con un aplauso. "Lo he visto crecer, nos deja un profundo vacío", confesaba emocionado el hermano mayor de la cofradía. En esta localidad se suma otra pérdida, la de Eduardo Domínguez (55 años) que como tantos otros fue para presentarse al examen. "El pueblo lo ha sentido mucho, hay una gran conmoción. Lo único que hemos podido hacer es acompañar a sus familias", señalaba Lourdes Martín, alcaldesa de Gibraleón.