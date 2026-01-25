El PP exige la dimisión inmediata de Puente por "mentir" en sus explicaciones sobre el accidente de tren en Adamuz

El PP ha pedido este domingo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por mentir en sus explicaciones sobre el accidente de tren en Adamuz, petición secundada por ERC, pero en este caso por la crisis en el servicio de Rodalies en Cataluña. Mientras que el presidente del Gobierno ha respaldado a su ministro destacando que "está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia".

"Este Gobierno nos ha mentido a todos: a las víctimas, a sus familias y al conjunto de la población española. Desde el PP exigimos la dimisión inmediata del ministro de Transportes, del señor Óscar Puente", ha dicho el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa.

"Mentir con ese desahogo en mitad de una tragedia, mentir cuando aún se realizaban labores de rescates de heridos y de reconocimiento de fallecidos, mentir así a la cara de los españoles invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más", ha añadido Tellado.

El PP ha tomado esta decisión, ha explicado Tellado, después de que el diario El Mundo haya publicado que el tramo de la vía que se rompió en Adamuz "era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989".

En una rueda de prensa el pasado miércoles, Puente aseguró que la vía en la que se produjo el siniestro es "una vía recién renovada" y había pasado "cuatro inspecciones en los últimos tres meses, cuatro, todas las posibles", y subrayó que "Adif respeta y cumple los protocoles de revisión de su infraestructura".

ERC achaca la crisis en Rodalies a "décadas de desinversión" Por su parte, ERC ha pedido tanto la dimisión de Puente como la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, por el caos en el servicio de Rodalies, que se encuentra suspendido desde la víspera a instancias del Govern, que ha exigido a Renfe y Adif que no se retome hasta que puedan garantizar la seguridad de los pasajeros y un "mínimo" de normalidad. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado, en una rueda de prensa en la sede del partido, que tanto Puente como Paneque ya han dimitido "a efectos prácticos" de sus funciones. Ha denunciado que ambos "están más pendientes de intentar encontrar excusas puntuales que de afrontar el problema en toda su magnitud", por lo que les ha pedido que sean "consecuentes" con sus actos y presenten su dimisión. Frustración e indignación en un domingo sin Rodalies en Cataluña: "Parece tercermundista" Àlex Cabrera Junqueras ha asegurado que la crisis de esta semana es consecuencia, más que de los episodios de lluvia, de "décadas de desinversión" en las cercanías catalanas. Lo demuestra, ha argumentado, que las líneas de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) sí funcionan con normalidad. ERC sostiene que Paneque ha optado con sus declaraciones por "proteger" al Ejecutivo central, al no ser clara en sus "denuncias" por la falta de inversiones estatales en la infraestructura. También ha criticado que Puente dijera hace meses que el tren pasa por su "mejor momento", también en Cataluña, unas palabras que a su juicio lo "inhabilitan". Por último, el presidente de ERC ha urgido a reabrir "ya" las líneas de Rodalies por las que se pueda circular y a redoblar los servicios alternativos en aquellas en las que no sea posible. También ha reclamado que se levanten las barreras de todos los peajes mientras dure esta situación.

Sánchez: "Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes" Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su reconocimiento al ministro de Transportes por cómo está gestionando esta tragedia. "Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento", ha dicho Sánchez en un acto de campaña en Huesca con la candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría. 00.28 min Transcripción completa tragedia con transparencia y con unidad Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara.. desde el primer momento. En la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad Sánchez defiende a Puente y la gestión ferroviaria: "Ha puesto en el centro a las víctimas, sin confrontación política" "Las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias y este Gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad", ha añadido el jefe del Ejecutivo. Sánchez ha querido que sus primeras palabras, tras estos días "muy duros", fueran para homenajear a las víctimas y a sus familias, a quienes ha mostrado todo su cariño. También ha expresado su reconocimiento y "orgullo" a los servidores públicos e instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal para responder ante esta tragedia. Respecto a Rodalies, ha indicado que están trabajando "codo con codo" con las autoridades catalanas para que vuelva a restablecerse un servicio de cercanías "digno y seguro que es lo que se merecen los ciudadanos de Cataluña como los del resto de España".