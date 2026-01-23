Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar de la situación ferroviaria y los dos accidentes mortales de tren

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre los recientes accidentes de tren y "sobre la situación actual del servicio ferroviario", tras los accidentes mortales de Adamuz, en Córdoba, y de Gelida, en Barcelona.

El escrito de solicitud ha sido registrado en la Cámara Baja por el secretario de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas. En la comparecencia, el presidente también explicará ante el Pleno del Congreso "la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado" recientemente.

Según han informado fuentes parlamentarias, la comparecencia del jefe del Ejecutivo no tiene fecha por el momento, ya que la petición tendrá que ser calificada por la Mesa de la Cámara Baja, que se reúne el próximo martes.

Pendientes de la comparecencia de Puente En cuanto a la comparecencia ya anunciada del ministro de Transportes, Óscar Puente, las citadas fuentes han indicado que ya está calificada por la Mesa y será el próximo martes 27 de enero en la Junta de Portavoces, órgano encargado de ordenar el pleno, donde se establecerá también la fecha. También darán explicaciones sobre lo ocurrido, tanto en el accidente del domingo en Adamuz como en el de Rodalies en Gelida (Barcelona) del pasado martes, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. En este caso será en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, sin que tampoco haya fecha todavía fijada para estas comparecencias.