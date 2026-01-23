Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar de la situación ferroviaria y los dos accidentes mortales de tren
- La fecha de la comparecencia está pendiente de ser fijada en el calendario de la Cámara Baja
- Feijóo exige al presidente su comparecencia al que acusa de "estar desaparecido"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre los recientes accidentes de tren y "sobre la situación actual del servicio ferroviario", tras los accidentes mortales de Adamuz, en Córdoba, y de Gelida, en Barcelona.
El escrito de solicitud ha sido registrado en la Cámara Baja por el secretario de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas. En la comparecencia, el presidente también explicará ante el Pleno del Congreso "la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado" recientemente.
Según han informado fuentes parlamentarias, la comparecencia del jefe del Ejecutivo no tiene fecha por el momento, ya que la petición tendrá que ser calificada por la Mesa de la Cámara Baja, que se reúne el próximo martes.
Pendientes de la comparecencia de Puente
En cuanto a la comparecencia ya anunciada del ministro de Transportes, Óscar Puente, las citadas fuentes han indicado que ya está calificada por la Mesa y será el próximo martes 27 de enero en la Junta de Portavoces, órgano encargado de ordenar el pleno, donde se establecerá también la fecha.
También darán explicaciones sobre lo ocurrido, tanto en el accidente del domingo en Adamuz como en el de Rodalies en Gelida (Barcelona) del pasado martes, el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. En este caso será en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, sin que tampoco haya fecha todavía fijada para estas comparecencias.
Feijóo exigía a Sánchez acudir al Congreso
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, horas antes de conocerse la fecha de la comparecencia de Pedro Sánchez, ha acusado al presidente de estar "desparecido" y de estar generando "caos" tras el accidente ferroviario de Adamuz. Para Feijóo, la situación retrata a un Ejecutivo "colapsado" y ha afirmado que "el estado de las vías es el reflejo del estado de la nación". Por esta razón el líder del PP solicitaba la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno y de no hacerlo, había advertido, su grupo forzaría un pleno extraordinario en el Senado.
"El Gobierno no está esclareciendo casi nada. Está multiplicando la inquietud y está generando caos. Cuantas más cosas dicen, más confunden", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en la sede nacional de la formación, tras reunir a la comisión de seguimiento del PP por los accidentes ferroviarios mortales de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona).
Tras asegurar que el Gobierno está actuando "tarde" y "mal", el jefe de la oposición ha indicado que "el duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país".