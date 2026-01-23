Sánchez asegura que el Gobierno asume "todas" las responsabilidades tras los accidentes ferroviarios

La tregua política inicial tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) parece haberse roto finalmente. El PP va a pedir una auditoría y la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que su Ejecutivo ya está asumiendo "todas" las responsabilidades.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de líderes de la Unión Europea en Bruselas, la primera que da el jefe del Ejecutivo tras los accidentes de trenes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que han fallecido un total de 46 personas -45 en Córdoba y una en Barcelona-, Sánchez ha asegurado que su Gobierno está asumiendo "todas" las responsabilidades "desde el primer momento de la tragedia".

El jefe del Ejecutivo ha admitido que el "daño es irreparable", pero ha querido dejar claro que "las víctimas van a contar siempre con el Gobierno ayudando en lo que haga falta". "Como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis a las que nos hemos enfrentado", ha añadido.

También ha indicado que la alta velocidad "es uno de los principales orgullos de nuestro país", por lo que ha afirmado que trabajarán para "restablecer" la confianza de la ciudadanía en este servicio.

Sánchez ha vuelto a trasladar su solidaridad con las personas que han perdido un ser querido en Adamuz y Gelida, y a insistir en que el Gobierno va a actuar con respeto a las víctimas, unidad institucional, rigor técnico y máxima transparencia.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha apelado a que se mantengan la lealtad institucional. "Creo que sería muy positivo que todas las administraciones públicas y todas las fuerzas políticas sigamos actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto. Es lo que se merecen las víctimas y sin duda lo que queremos hacer desde el Gobierno", ha asegurado Bolaños desde Nicosia, donde participa en una reunión informal de ministros de Justicia e Interior.

Díaz pide "respeto" y "esperar" a saber qué ha pasado También la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apelado "respeto" y "silencio" hasta saber qué ha pasado exactamente en el accidente de Adamuz porque "hay personas que tienen la desgracia de ver cómo han perdido de manera dramática a familiares". Díaz ha asegurado que habrá tiempo para exigir responsabilidades, pero ha subrayado que es importante primero saber lo ocurrido. Así, ha indicado que "no vale todo" en política. "Cuando pasen los días y sepamos qué ha pasado, todas las formaciones tendrán ocasión de hablar", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Desde Sumar, el diputado Enrique de Santiago ha lamentado la "concatenación de desgracias en segundos", y ha abogado por "aumentar las inversiones en ferrocarriles", al tiempo que ha pedido "no fiarlo todo a la alta velocidad". "Hay que fortalecer la media distancia y las Cercanías. En Córdoba no hay ni una línea de Cercanías, solo una de media distancia que intenta hacer el papel de Cercanías", ha apuntado. De Santiago ha criticado que España está "a la cola de las inversiones en mantenimiento ferroviario", y ha asegurado que nuestro país está en el "grupo de países que menos invierte por kilómetro de vía a mantener".

Feijóo se reúne con el equipo de seguimiento El PP ya anunció este jueves que va a pedir una auditoria independiente del trazado de la alta velocidad en España y los contratos de obras de los tramos de los accidentes de Adamuz y Rodalies, vinculados a personas involucradas en posibles casos de corrupción. El PP pedirá la comparecencia de Sánchez, Puente y el presidente de Adif por el accidente de tren de Adamuz Mª Carmen Cruz Martín El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a presidir este viernes la reunión del equipo de seguimiento de su partido sobre "la crisis ferroviaria que está teniendo lugar en España, con afectaciones en diferentes puntos en todo el país". En la reunión participará el vicesecretario con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo; el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez; así como diferentes expertos en gestión ferroviaria. También asistirán los equipos sectoriales de Congreso y Senado, incluidas Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del PP en ambas Cámaras. Al acabar la reunión, Feijóo comparecerá ante los medios de comunicación para hacer una valoración acerca del "difícil momento que atraviesa el país", según han anunciado fuentes 'populares'. Será la primera declaración tras el levantamiento del luto oficial decretado tras los fallecimientos del accidente de Adamuz.

Vox advierte de que el responsable de Adamuz irá "al banquillo" El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha advertido de que el responsable del accidente de Adamuz "se sentará en el banquillo", y ha deslizado que el ministro de Transporte y Movilidad Urbana, Óscar Puente, tiene "muchas papeletas" para ello. En declaraciones a los medios de comunicación desde la Feria Internacional de Turismo, Fitur, ha asegurado que cree que hay "acontecimientos que apuntan a una falta de mantenimiento, de inversión y una cierta negligencia de los responsables públicos".