Junts asegura que la aprobación del traspaso en inmigración a Cataluña no cambiaría su ruptura con el PSOE
- "Nosotros ya hemos pagado y cumplido", ha advertido Miriam Nogueras sobre las negociaciones con los socialistas
- La portavoz insta a Podemos a reiterar que la ley es "racista" y señala que ya intentaron negociar antes de la votación
La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que aunque se aprobara la norma para el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña no cambiaría su posición de ruptura de negociaciones con el PSOE, acordada el pasado mes de octubre por la cúpula del partido que lidera el expresident catalán Carles Puigdemont y respaldada por la militancia.
"Si alguien se ha pensado que por cumplir aquello que nosotros ya hemos pagado y cumplido, entonces es que no ha entendido nada de la posición de Junts, ni de qué va ni la metodología de Junts", ha advertido Nogueras en Las Mañanas de RNE.
Desde que se materializó la ruptura con el PSOE la formación catalana ha rechazado las iniciativas del Gobierno, como ocurrió este martes al sumar sus votos a los de PP y Vox, contra el decreto ómnibus, que incluía entre otras medidas la subida de las pensiones.
En el Congreso, el PSOE podrá recuperar un escaño después de que el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que lleva dos meses en prisión provisional por el caso Koldo, haya renunciado a su acta de diputado lo que supone que volverán a tener 121 votos para sacar adelante las iniciativas solo necesitarían la abstención de la formación catalana.
Pide a Podemos retirar que la ley es "racista"
Además, ha instado a Podemos a retirar que la ley de traspaso de competencias en inmigración a Cataluña es "racista" y ha advertido que no van a cambiar "ni una coma" en el texto que considera que "no hace falta modificar" porque "no tiene nada que no sea técnico". Así lo ha asegurado después de que la formación morada se mostrara abierta a negociar la ley para delegar estas competencias una vez aprobado el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
Nogueras ha dicho que antes de que se votara la norma en la Cámara Baja se reunieron con la formación morada e intentaron negociar con ellos para sacar adelante esa ley pero "la respuesta no fue solo un no", sino que eran unos "racistas".
"Que salga Podemos y que diga que todo aquello que nos dijo entonces ya no cuenta, que ni somos racistas ni no nos merecemos gestionar estas competencias que es lo que han dicho", ha señalado la portavoz de Junts, quien al ser preguntada por si estaría dispuesta a modificar el preámbulo, ha insistido en que la formación de Ione Belarra no ha contactado con la del expresident catalán Carles Puigdemont.
En relación con otro asunto, la situación en el transporte ferroviario tras el accidente de Córdoba en el que murieron 45 personas y el de Rodalies en el que murió el maquinista, Nogueras ha dicho que ya han pedido la dimisión tanto del ministro del ramo, Óscar Puente, como de la consellera responsable en la Generalitat, Silvia Paneque, a los que consideran los dos "máximos responsables" de haber "perdido el control de la situación", desde "hace mucho".
En relación a Rodalies, Nogueras ha dicho que desde hace cuatro años llevan denunciando las cifras de inversión y ha puesto como ejemplo que en 2020 se anunciaron 720 millones de euros pero solo llegaron 300. "Se ha prometido más que nunca pero en la ejecución presupuestaria no se ha invertido más que nunca". En el primer semestre de 2024 llegaron solo 20 de cada 100 euros que se tenían que invertir, ha denunciado.