Junts asegura que la aprobación del traspaso en inmigración a Cataluña no cambiaría su ruptura con el PSOE

La portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que aunque se aprobara la norma para el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña no cambiaría su posición de ruptura de negociaciones con el PSOE, acordada el pasado mes de octubre por la cúpula del partido que lidera el expresident catalán Carles Puigdemont y respaldada por la militancia.

"Si alguien se ha pensado que por cumplir aquello que nosotros ya hemos pagado y cumplido, entonces es que no ha entendido nada de la posición de Junts, ni de qué va ni la metodología de Junts", ha advertido Nogueras en Las Mañanas de RNE.

Desde que se materializó la ruptura con el PSOE la formación catalana ha rechazado las iniciativas del Gobierno, como ocurrió este martes al sumar sus votos a los de PP y Vox, contra el decreto ómnibus, que incluía entre otras medidas la subida de las pensiones.

En el Congreso, el PSOE podrá recuperar un escaño después de que el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que lleva dos meses en prisión provisional por el caso Koldo, haya renunciado a su acta de diputado lo que supone que volverán a tener 121 votos para sacar adelante las iniciativas solo necesitarían la abstención de la formación catalana.