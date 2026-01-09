El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno no convence al PP, a Junts, ni a Page que pide elecciones

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes y que plantea ceder más impuestos a las comunidades para inyectar 16.000 millones, no convence al PP, ni al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha pedido incluso elecciones anticipadas, ni a Junts. Mientras que para 'populares' y Page, el modelo genera desigualdades, para los de Carles Puigdemont sigue siendo "café para todos".

La dirección del PP y sus 'barones' han rechazado la propuesta y la han tachado de pago a los partidos independentistas para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en La Moncloa.

Los 'populares' han considerado que este modelo "es lo de siempre", y ha lamentado que los independentistas vuelven a ser de "primera", mientras que el resto de ciudadanos son de "segunda". En un mensaje en la red X, el vicesecretario de Hacienda 'popular', Juan Bravo, ha lamentado que "el principio de ordinalidad", por el que se recibe en función de lo que se aporta solo se aplica a los independentistas.

Para el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendondo, con este nuevo modelo se da "una patada a la igualdad de España" y cree que responde únicamente al "principio de supervivencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y ha advertido de que la financiación autonómica debería "regirse por los principios de igualdad y solidaridad" y se debería haber consensuado primero con todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "No puedes anunciar lo que has acordado con el separatismo catalán y luego reunir al Consejo de Política Fiscal Financiera para comunicarle lo que has acordado con los que quieren romper España. Está mal planteado", ha señalado.

Vox considera que Sánchez "vende la soberanía por unos meses más en el poder" Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "un peligro para España", pues "sigue vendiendo la soberanía por unos meses más en el poder". En un mensaje en X, Abascal ha asegurado que "cuanto más débil, más peligroso es" y ha considerado que "sobrevive gracias al uso corrupto del poder y gracias a pactos con otros partidos". Por ello, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "rompa la alianza con el socialismo en el búnker de Bruselas" y que "se comprometa a no pactar más con Sánchez, ni con el PSOE". Asimismo ha aprovechado para instar al dirigente 'popular' a que "revise su política internacional" y a que "deje de insultar a Trump".

Las CC.AA. del PP se oponen Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mostrado su oposición al nuevo modelo porque rompe la "igualdad". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado que se cierre el modelo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en alusión a la reunión que mantuvo con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando está "inhabilitado por sentencia". "Va a Moncloa a cerrar modelo especial y singular para Cataluña. A mí, como andaluz, no me puede representar un independentista, condenado e inhabilitado, ni a mí, ni a 9 millones de ciudadanos", ha advertido. También el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha avisado de que "nunca" va a "comulgar con la insolidaridad" que ahora "defiende el PSOE". "No es cuánto dinero se reparte, si no cómo se reparte el dinero con criterios de justicia, con los criterios constitucionales que implican la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles", ha incidido. Para la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, con esta propuesta, su región "no va a recibir ni un céntimo más de lo que ahora tiene". "Es una auténtica aberración porque Sánchez paga para mantenerse en el poder", ha apuntado. También la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha resaltado en la red social X que "no se puede negociar con el independentismo lo que es de todos los españoles" y ha asegurado que su Gobierno no va a "consentir privilegios que rompan la igualdad y perjudiquen" a su región.

Page insinúa que debería haber elecciones anticipadas También el presidente de Castilla-La Mancha se ha sumado a las críticas de los 'barones' del PP. En declaraciones a los medios, Page ha tachado de "intolerable" que se negocie el nuevo sistema con los independentistas "y se sirva el plato frío al resto". Y ha confiado que el nuevo modelo "no prospere". Además, ha considerado que "pasar de un modelo de reparto justo a uno de ordinalidad es el mayor ataque a la igualdad de los españoles", algo que, ha reconocido, solo hubiera esperado "de la derecha más reaccionaria", pues, a su juicio, es "echar a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal". "Escucharlo de gente con la que comparto, en principio, principios, me duele mucho. Nos estamos jugando mucho", ha señalado Page. Y ha avisado de que no va a "tolerar más trampas, más engaños", al tiempo que ha afirmado que "este proyecto no tiene viabilidad". "Vamos a hacer lo posible para que no arruine por completo lo que queden de principios progresistas en este país", ha clamado. Por eso, ha insinuado que debería haber elecciones anticipadas para que "hablen los españoles". "Yo antes de todo esto, de que decidan los independentistas, prefiero que hablen los españoles. Sobre esto deben opinar todos los españoles", ha defendido.

El nuevo modelo enfrenta a los partidos catalanes Por otro parte, el nuevo modelo de financiación autonómica enfrenta a los partidos catalanes. Mientras que Junts considera que es solo una versión actualizada del "café para todos"; ERC, en cambio, lo ha aplaudido porque, dice, incluye el "principio de ordinalidad" que reivindicaban. Los de Carles Puigdemont ha criticado que el nuevo sistema no incluye "modelo singular, ni de concierto, ni la llave de la caja". Así, ha anunciado que plantearán una "enmienda a la totalidad constructiva" para que "el texto alternativo transite hacia el modelo de concierto económico". Ya en una entrevista en Las Mañanas de RNE, previa a que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicara el nuevo sistema, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, tachó a ERC es "conformista" y lamentó que no aprovechase "la oportunidad histórica" que tienen los catalanes, que cuentan con una gran "fuerza" en el Congreso para "condicionar" el Gobierno de España. Junts afirma que solo apoyará la nueva financiación si incluye el "concierto catalán" y tilda a ERC de "conformistas" El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha aplaudido que el nuevo modelo lleva "el respeto de la ordinalidad en Cataluña", aunque ha matizado que no se aplicará a todas las comunidades porque cree que es "inaplicable". Lo ha dicho en una rueda de prensa después de reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Junqueras ha denunciado que Cataluña lleva años "infrafinaciada" y ha sostenido que como "la sociedad catalana ha crecido mucho", ahora "tiene más necesidades que las que tenía hace 15 años". Por ello, ha defendido que Cataluña recibiera más recursos "es justo". No obstante, ha reiterado, como este jueves, que con el nuevo modelo, "todo el mundo gana". Junqueras asegura haber llegado a un acuerdo con Sánchez sobre financiación: "Nadie pierde y todo el mundo gana" Mª Carmen Cruz Martín Para Illa, el nuevo modelo "es bueno para Cataluña y para el conjunto de España" porque, ha afirmado, que "reduce las diferencias entre comunidades" y "garantiza" que las autonomías reciban los recursos que necesitan. Así, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los partidos para que se pueda aprobar el nuevo sistema de financiación. "Hago un llamamiento a todas las fuerzas para situarnos al lado de la esperanza y no de la frustaración y de la política del bloqueo", ha pedido.