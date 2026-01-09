Junts afirma que solo apoyará la nueva financiación si incluye el "concierto catalán" y tilda a ERC de "conformistas"
- Asegura que ERC también defendía el "concierto catalán" y cree que la nueva propuesta no lo incluirá
- Dice que no se puede perder la "oportunidad histórica" de que los partidos catalanes tienen "fuerza" para "condicionar"
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido de que su formación solo apoyará el nuevo modelo de financiación autonómica, que está previsto que presente este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si incluye el "concierto catalán", pues ha recordado que es una antigua reivindicación de los partidos catalanes. Además, ha tildado a ERC de "conformista" por aceptar la propuesta de este jueves, que, a su juicio, no parece que lo vaya a incluir.
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Nogueras ha asegurado que cuando se conozca la nueva propuesta del Gobierno de financiación autonómica, harán su valoración pertinente, pero ha advertido que llevan "años", en concreto ha señalado que desde 2009, con el "mismo debate", y "de lo que se anunció en 2009, nunca se cobró un duro".
Además, ha recordado que de hecho para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat ya se anunció un acuerdo entre ERC y PSOE en ese sentido en 2024, y todo sigue igual.
Tacha a ERC de "conformistas"
Nogueras ha asegurado que tanto Junts, como ERC siempre han defendido el "concierto catalán", pero cree que los republicanos se han vuelto "conformistas", pues cree que del acuerdo entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este jueves, no se desprende que vaya a haber una financiación "específica" para Cataluña.
En este sentido, ha avisado de que Junts no es "conformista" y seguirá defendiendo el "concierto catalán". "No estamos dispuestos a perder una oportunidad histórica. Jamás los partidos catalanes hemos tenido la fuerza que tenemos ahora para condicionar al Gobierno español", ha apuntado.
Así, ha avanzado que "si es el mismo sistema" y "no hay un modelo específico para Cataluña", Junts no lo apoyará y cuando se debata en el Congreso el nuevo modelo de financiación, presentará la propuesta que "siempre" han defendido.