PP y Page reprochan a Sánchez que pacte la financiación con ERC y Junts se desmarca

El encuentro y el resultado de la reunión de este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, no han gustado a PP ni tampoco al presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Tampoco se muestran esperanzados por el nuevo sistema de financiación que tiene previsto presentar el Gobierno este viernes.

Los populares mantienen que el nuevo sistema podría generar "desigualdad" e "insolidaridad". De hecho, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mostrado su rechazo y han salido en tromba para criticar lo que consideran "privilegios" para Cataluña.

Por su parte, Junts per Catalunya critica que el acuerdo sobre financiación que ha anunciado Junqueras "no se parece absolutamente en nada" con el pacto que suscribió Esquerra con el PSC para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

Los de Puigdemont lamentan que con el nuevo sistema "tal vez haya un poco más de café, pero continuarà siendo para todos", advirtiendo nuevamente que no aprobarán en el Congreso de los Diputados ninguna ley que no sea la del concierto económico.

El PP y sus comunidades critican el modelo de financiación El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado en la red social X que "la igualdad de los españoles no puede ser una moneda de cambio". En la misma publicación, ha reprochado que "la Moncloa no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas. La financiación autonómica debe perseguir el bien común". A ese rechado se han unido las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrado su "oposición radical a cualquier acuerdo que genere desigualdad", y ha avisado de que podrían "acudir al Tribunal Constitucional, cuando exista un acto administrativo real por parte del Gobierno central". Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para intentar revertir el acuerdo sobre financiación alcanzado por Junqueras con Sánchez. A su juicio, ese pacto significa "desigualdad e insolidaridad" y es "un agravio no conocido hasta el momento" para Aragón y el resto de España. También el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado el acuerdo, ya que en su opinión es "una cesión más al chantaje permanente al que está sometido" el jefe del Ejecutivo. A su juicio, "se confirma" que hay una comunidad autónoma "privilegiada sobre todas las demás, ya que lo que debería repartirse entre todos no se hace así, sino que se hace un primer reparto y luego lo que sobra para los demás". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido añadir que "Andalucía no va a consentir un nuevo maltrato del Gobierno de Sánchez y que se rompa la igualdad". En sus redes sociales, Moreno ha considerado que "mal empieza la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica", remarcando que ha sido negociado "unilateralmente con un inhabilitado del procés y sin contar con el resto de territorios de España". La última líder territorial del PP en pronunciarse ha sido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. "No se puede negociar con el independentismo lo que es de todos los españoles", ha sostenido.

Page critica que "no se ha negociado con las comunidades" Otra de las voces críticas con el nuevo modelo de financiación viene del propio PSOE. El socialista y presidenta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado crítico con el nuevo modelo de financiación que va a presentar este viernes el Gobierno, pues, ha señalado, "no se ha negociado con las comunidades autónomas". "Me parece que un debate sobre financiación que empieza con la reunión con los independentistas no es un buen comienzo", ha advertido en declaraciones a los medios en Villanueva de Alcardete (Toledo), antes de finalizar la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Asimismo ha asegurado que Castilla-La Mancha no se cierran al nuevo modelo, pero que estarán "muy vigilantes" porque "hay algunos que buscan tener más que otros". Además, ha avisado de que los privilegios "están expresamente prohibidos en el artículo 138 de la Constitución". "Queremos un buen modelo para los ciudadanos vivan donde vivan", ha indicado. Por otra parte, ha rechazado con rotundidad la posibilidad de que se aplique el principio de ordinalidad, y ha recalcado que "los impuestos hay que cobrarlos de forma progresiva: paga más el que más tiene, eso es en lo que cree un socialista de pura cepa". Y ha zanjado que tendría que "volver a nacer para consentir eso".

Junts se desmarca: "Hay más café, pero para todos" Tampoco Junts per Catalunya compra el nuevo modelo de financiación que ha anunciado este jueves Oriol Junqueras. De hecho, los de Carles Puigdemont consideran que el supuesto acuerdo "perpetúa el déficit fiscal" y remarcan que"la llave de la caja" seguirá estando en Madrid. El portavoz del partido, Josep Rius, ha recordado a Esquerra que "invistieron a Salvador Illa a cambio, precisamente, de tener la llave de la caja", y que ahora esta llave "se ha esfumado". En este contexto, los de Carles Puigdemont ya avisan que su posición no ha cambiado. Rius ha reiterado ante los medios que, todo lo que no sea un concierto económico, no podrá contar con sus votos en el Congreso de los Diputados.