En directo: Sánchez dice que al PP le "molesta" desclasificar el 23F y Feijóo responde: "Transparencia para todos menos para usted"

La desclasificación de los documentos relacionados con la intentona golpista del 23-F marca una sesión de control al Gobierno de este miércoles, cargada de reproches políticos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rifirrafe con el que ha abierto la sesión de control de este miércoles, que "puestos a desclasificar" que desclasifique "los contratos que han acabado en mordidas", los papeles del 'Delcy Gate' o "quién le financió las primarias, ¿no le parece que también es su responsabilidad señoría?".

"Transparencia para todos menos para usted", ha dicho Feijóo a Sánchez, y le ha advertido que "no va a hacer que esperar 45 años, no pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho". Y de nuevo ha reprochado al Ejecutivo sus pactos con EH Bildu: "El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo usted pacta con ellos los excarcela". Y ha concluido, "si sigue así acabará tratándonos de convencer que el 23F lo paró usted".

Sánchez ha preguntado a Feijóo por qué le "molesta" que desclasifique los documentos del 23F. Y le ha reprochado que le haga una pregunta similar a la de hace dos semanas, "la responsabilidad de este Gobierno es hacer avanzar a nuestro país", le ha respondido. El jefe del Ejecutivo le ha acusado de "leer una sarta de mentiras" y le ha preguntado qué va a hacer con la denuncia por acoso sexual de una exedil de Móstoles, y "con los pocholos" que en la CAM "se dedican a gestionar la educación".

"En lo que ha quedado en lugar de política para adultos, política para ultras", ha respondido Sánchez a Feijóo, en referencia a sus pactos con Vox.

El Gobierno afronta este miércoles una nueva sesión de control marcada por la denuncia de agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por la que el PP ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por la desclasificación de 153 documentos relacionados con el 23-F cuando se cumplen 45 años de la intentona golpista.

La orden de desclasificación ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. "La memoria no puede estar bajo llave", avanzó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando la medida que busca "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"

Otro de los asuntos que van a centrar esta sesión de control será el nuevo intento de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón tras las elecciones autonómicas en ambos territorios. Las negociaciones entre ambas formaciones van a volver a empezar de cero y con una nueva dimensión, ya que han ascendido a nivel nacional.