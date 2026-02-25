En directo: Sánchez dice que al PP le "molesta" desclasificar el 23F y Feijóo responde: "Transparencia para todos menos para usted"
- El presidente del Gobierno responde a las preguntas de Feijóo, Nogueras y Aizpurua
La desclasificación de los documentos relacionados con la intentona golpista del 23-F marca una sesión de control al Gobierno de este miércoles, cargada de reproches políticos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rifirrafe con el que ha abierto la sesión de control de este miércoles, que "puestos a desclasificar" que desclasifique "los contratos que han acabado en mordidas", los papeles del 'Delcy Gate' o "quién le financió las primarias, ¿no le parece que también es su responsabilidad señoría?".
"Transparencia para todos menos para usted", ha dicho Feijóo a Sánchez, y le ha advertido que "no va a hacer que esperar 45 años, no pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho". Y de nuevo ha reprochado al Ejecutivo sus pactos con EH Bildu: "El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo usted pacta con ellos los excarcela". Y ha concluido, "si sigue así acabará tratándonos de convencer que el 23F lo paró usted".
Sánchez ha preguntado a Feijóo por qué le "molesta" que desclasifique los documentos del 23F. Y le ha reprochado que le haga una pregunta similar a la de hace dos semanas, "la responsabilidad de este Gobierno es hacer avanzar a nuestro país", le ha respondido. El jefe del Ejecutivo le ha acusado de "leer una sarta de mentiras" y le ha preguntado qué va a hacer con la denuncia por acoso sexual de una exedil de Móstoles, y "con los pocholos" que en la CAM "se dedican a gestionar la educación".
"En lo que ha quedado en lugar de política para adultos, política para ultras", ha respondido Sánchez a Feijóo, en referencia a sus pactos con Vox.
El Gobierno afronta este miércoles una nueva sesión de control marcada por la denuncia de agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por la que el PP ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por la desclasificación de 153 documentos relacionados con el 23-F cuando se cumplen 45 años de la intentona golpista.
La orden de desclasificación ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles. "La memoria no puede estar bajo llave", avanzó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando la medida que busca "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
Otro de los asuntos que van a centrar esta sesión de control será el nuevo intento de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón tras las elecciones autonómicas en ambos territorios. Las negociaciones entre ambas formaciones van a volver a empezar de cero y con una nueva dimensión, ya que han ascendido a nivel nacional.
El PP, Junts y Bildu preguntarán a Sánchez
La primera pregunta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la formulará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien de acuerdo con el orden del día del Congreso, le va a preguntar qué es para él asumir la responsabilidad, después de que su grupo haya pedido su dimisión.
También va a formular una pregunta a Sánchez la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que va a centrar su intervención en la situación política de Cataluña, como es habitual en sus últimas preguntas, muy críticas con la gestión del Gobierno.
La última diputada que va a formular una pregunta a Sánchez es la portavoz de EH Bildu Mertxe Aizpurua, quien precisamente va a preguntar al jefe del Ejecutivo por la desclasificación de documentos del 23F y en concreto si también va a hacer públicos documentos "relativos a otros casos pendientes de conocer y desclasificar de suma importancia para la ciudadanía vasca".
A la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el diputado del PP Jaime de los Santos va a preguntarle si es "consciente de que su negligencia sale muy cara a las mujeres".
También la economía va a ocupar ampliamente esta sesión de control con una extensa batería de preguntas dirigidas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. Y la vivienda es otro de los asuntos que van a abordar los diputados en esta sesión de control con preguntas del PP y ERC a la ministra Isabel Rodríguez, sobre la efectividad de las políticas del Ejecutivo.