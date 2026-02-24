Un comisario de la Policía Nacional denuncia ante la Guardia Civil al ex-DAO por coacciones

Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ante la Guardia Civil por "abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral". Fuentes conocedoras de la denuncia han informado a Radio Nacional de España de que el comisario ha optado por presentarla en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.

Según RNE, el comisario explica que el ex-DAO le habría cesado en 2024 y le habría obligado a trasladarse a otro destino dentro del cuerpo policial. La denuncia llega una semana después de que José Ángel González dimitiese por una denuncia por presunta agresión sexual a una subordinada.

Fuentes de la delegación del Gobierno, en cambio, puntualizan que el traslado del comisario se debería a cambios en las "necesidades operativas y activar planes específicos cuando es necesario" en la Comunidad de Madrid. Las mismas fuentes apuntan a la puesta en marcha del Plan Parla debido al incremento de la criminalidad en este municipio.

Según indica la delegación del Gobierno, este plan implicó medidas organizativas y un refuerzo de la coordinación con la Policía Local con el objetivo de mejorar la eficacia del servicio y la respuesta policial en el municipio.