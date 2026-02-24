Un comisario de la Policía Nacional denuncia ante la Guardia Civil al ex-DAO por coacciones
- La denuncia llega una semana después de que dimitiese por una denuncia por presunta agresión sexual
- Ya se ha abierto el proceso para nombrar a la persona que asuma la máxima responsabilidad de la Policía Nacional
Un comisario de la Policía Nacional ha denunciado este martes al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ante la Guardia Civil por "abuso de autoridad, coacciones y delito contra la integridad moral". Fuentes conocedoras de la denuncia han informado a Radio Nacional de España de que el comisario ha optado por presentarla en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid.
Según RNE, el comisario explica que el ex-DAO le habría cesado en 2024 y le habría obligado a trasladarse a otro destino dentro del cuerpo policial. La denuncia llega una semana después de que José Ángel González dimitiese por una denuncia por presunta agresión sexual a una subordinada.
Fuentes de la delegación del Gobierno, en cambio, puntualizan que el traslado del comisario se debería a cambios en las "necesidades operativas y activar planes específicos cuando es necesario" en la Comunidad de Madrid. Las mismas fuentes apuntan a la puesta en marcha del Plan Parla debido al incremento de la criminalidad en este municipio.
Según indica la delegación del Gobierno, este plan implicó medidas organizativas y un refuerzo de la coordinación con la Policía Local con el objetivo de mejorar la eficacia del servicio y la respuesta policial en el municipio.
Presunto delito de agresión sexual a una agente
El director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel González, comunicó la semana pasada al Ministerio del Interior su decisión de renunciar al cargo. Lo hizo después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le había citado a declarar el próximo 17 de marzo tras la querella de una agente por un delito de agresión sexual. Ese mismo día también está citada la denunciante para escuchar su relato
Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.
La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".
Esta misma semana se ha abierto el proceso para nombrar a la persona que asuma la máxima responsabilidad operativa en el cuerpo que, de momento, ocupa de manera interina la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso.