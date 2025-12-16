El Constitucional mantiene la pena de inhabilitación a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa mientras se tramitan los recursos

El Tribunal Constitucional ha decidido mantener la pena de inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconsellers de la Generalitat Raül Romeva y Dolor Bassa que la Sala de lo Penal acordó para ellos hasta 2031 en la causa del procés mientras se tramitan los recursos al no apreciar ningún perjuicio irreparable.

El pleno del Alto Tribunal ha tenido en cuenta al tomar esta decisión la larga duración de la inhabilitación absoluta impuesta a cada recurrente — de doce y trece años— y el tiempo todavía pendiente de cumplimiento —superior a cinco años—, además el plazo previsible en el que se resolverán los amparos —manifiestamente inferior—, así como la imposibilidad de adoptar en esta fase del procedimiento, conforme a la doctrina constitucional, un juicio anticipatorio sobre dichos recursos.

Los recursos de amparo se dirigían contra los autos dictados el 1 de julio y 30 de septiembre de 2024 que sentenciaban que no procedía amnistiar el delito de malversación de caudales públicos por concurrir dos causas de exclusión previstas en la propia Ley de amnistía: la de haber obtenido “un beneficio personal de naturaleza patrimonial” y la de “tratarse de actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea”. Alegaban que estas resoluciones judiciales vulneran varios derechos fundamentales, entre otros, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la legalidad penal y a la participación política.

Pese a su inhabilitación, el líder de ERC, Oriol Junqueras, había anunciado el pasado mes de septiembre había anunciado su voluntad de ser el candidato de los republicanos y llamaba a "nuevos pactos y alianzas" pese a su inhabilitación.

Fuentes jurídicas han confirmado que el Pleno ha adoptado esta decisión este martes tras retomar el debate que dejó pendiente a principios de diciembre en aras de llegar por unanimidad a un acuerdo para contestar a los excargos catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1-O, según recoge Europa Press.

El tribunal ha resuelto en base a una serie de ponencias que habían recaído en distintos magistrados --tanto conservadores como progresistas-- que abogaban por rechazar la petición cautelar. Cabe recordar que dichas solicitudes se enmarcaron en los recursos de amparo que presentaron ante el Constitucional contra la decisión del Supremo (TS) de no aplicarles la amnistía en lo que respecta al delito de malversación.