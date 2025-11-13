El abogado general de UE cree que la ley de amnistía "no constituye una autoamnistía" pero ve partes "incompatibles"

El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, considera que la ley de amnistía no se puede calificar de "autoamnistía" y ha descartado que los gastos del procés independentista catalán afectaran a las finanzas europeas, aunque al mismo tiempo ve algunas disposiciones relativas a la exención de la responsabilidad contable que "podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva".

En sus conclusiones sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, el letrado cree que la medida no se puede considerar una "autoamnistía" porque es "fruto de un procedimiento parlamentario" en "un sistema democrático pluralista" y no de un "acto unilateral impuesto por un poder autoritario", sino de una votación democrática en las Cortes Generales.

"No existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión", asegura en su informe, al que ha tenido acceso RTVE. Spielmann se pronuncia así sobre la responsabilidad contable del expresidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes independentistas acusados de malversación por el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del 'procés'.

Con su informe, el abogado general de la UE avala la mayor parte de la ley de amnistía y despeja así el camino para aplicar la medida a Puigdemont y a los independentistas de los CDR acusados de terrorismo.

“#ECJ: #AG Spielmann considers that certain provisions of the Spanish #amnesty law, concerning the exemption from liability for public funds, may be incompatible with the right to effective judicial protection 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg“ — EU Court of Justice (@EUCourtPress) November 13, 2025

En concreto, el informe del abogado general de la UE aborda el asunto C-523/24 interpuesto por Sociedad Civil Catalana sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y la Audiencia Nacional en relación con los CDR acusados de terrorismo y en relación con este último punto descarta que la ley de amnistía colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo.

La opinión del letrado europeo no es vinculante para Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.

“🔴 El abogado general de la Unión Europea no cree que la Ley de Amnistía vulnere los intereses financieros comunitarios



Sí que cuestiona el plazo de dos meses que establece la norma para su aplicación



🎙️ @DavidVidueiro pic.twitter.com/VppiWAkwrR“ — Radio 5 (@radio5_rne) November 13, 2025

Además, señala que en este caso la ley de amnistía se adopta en una "contexto real de reconciliación política y social", como sugiere, según afirma la propia finalidad expresada en su título oficial: "Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña".

Algunas disposiciones de la ley de amnistía "podrían ser incompatibles" Sin embargo, Spielmann estima que algunas disposiciones de la ley de amnistía sobre la exención de responsabilidad contable "podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva", especialmente en lo referente a los plazos y limitaciones procesales establecidas en la ley de amnistía. En concreto, se refiere al plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso. En sus conclusiones el abogado general de la UE dice que no es conforme con el derecho comunitario obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, aun cuando el Tribunal de Justicia no haya adoptado todavía la resolución sobre una petición de decisión prejudicial que se le haya presentado. No obstante, señala que la extinción de la responsabilidad prevista en la LOA por los actos contables que afecten a los intereses financieros de la Unión no es contraria al derecho comunitario. “El abogado general de la Unión Europea no cree que la Ley de Amnistía vulnere los intereses financieros comunitarios ni que suponga una autoamnistía.

Lo cuenta Mariana Gancedo en el #Canal24horas https://t.co/sf10pYzp9Q pic.twitter.com/d3j6Mj5sl6“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 13, 2025 El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el pasado octubre los recursos de amparo de Puigdemont contra la sentencia del Supremo de no aplicarle la amnistía al delito de malversación, pero rechazó suspender la orden de detención nacional que sigue teniendo vigente. El Constitucional admite el recurso de Puigdemont por la amnistía pero no suspende su orden de detención En cuanto al asunto que afecta a varios miembros de los CDR, el Abogado General no cree que exista colisión con la directiva europea de lucha contra el terrorismo y explica que la ley española "no priva" a la europea de su plena eficacia. La Audiencia Nacional consulta a la justicia europea si se puede amnistiar a los CDR encausados por terrorismo La ley de amnistía "cumple los estándares" establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según el abogado general de la UE, porque se aprobó en "un contexto real de reconciliación política y social" y porque "no incluye violaciones graves de Derechos Humanos". En este sentido, recuerda el dictamen, la amnistía española "establece una exclusión explícita de los actos que hayan causado de forma intencionada tales violaciones, sin incluir formalmente el conjunto de los delitos contemplados en la Directiva". El abogado además cree que la formulación de la ley de amnistía "permite trazar una frontera lo suficientemente clara entre las conductas susceptibles de beneficiarse de una amnistía y las conductas que, por su gravedad, deben seguir sometidas al régimen de sanción penal que la Directiva establece". Y añade que, en su opinión, los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación y los principios de primacía del Derecho de la Unión y de cooperación leal tampoco se oponen a la LOA.

Los líderes independentistas expresan su satisfacción El presidente de ERC, Oriol Junqueras, uno de los líderes del procés que fueron condenados a una pena de cárcel, ha dicho que confían en que la razón les asiste en la causa sobre todo lo que han hecho. "No queda otro camino que intentar rectificar todo aquello se ha hecho injustamente", ha afirmado en declaraciones a la prensa. Tras conocer las conclusiones del abogado general de la UE, Junqueras ha dicho que supone "restaurar aquello que ha sido dañado por decisiones manifiestamente injustas desde el primer momento por aquellos que las han tomado sabiendo que eran contrarias al derecho todo aquello contribuya a restaurar la justicia ha sido dañada lo celebramos expresamos nuestra alegría". Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso que sería una buena noticia si no fuera porque "lo de la justicia española fue una venganza", y ha pedido al juez Marchena que lo lea porque "aplica el sentido común". Cree que debería facilitar la amnistía para Puigdemont, pero hay jueces que "hacen política y no aplican la justicia y sí la venganza". Por su parte, el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reaccionado a través de un mensaje en la red social X a las conclusiones del abogado general de la UE que dejan "en evidencia" la "indecente estrategia de dilación y manipulación" para intentar bloquear la aplicación de la ley de amnistía. A los acusados que fueron acusados "falsamente de terroristas" — y en algunos casos también condenados—. Y añade que por eso tuvieron que plantarse ante el primer redactado de la ley, porque excluía a personas y sospechaban que dejaban "demasiados agujeros para que un día la UE la revirtiera". “Avui, l'advocat general del @EUCourtPress ha deixat en evidència la indecent estratègia de la dilació i la manipulació amb la intenció de bloquejar l'aplicació de la llei d'amnistia en la seva totalitat, i a tothom: des dels acusats falsament de terroristes als acusats --i en…“ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 13, 2025 Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pedido que no se dilate más en el tiempo la "aplicación efectiva" de la ley de amnistía. En declaraciones en una rueda de prensa ha dicho que las conclusiones del abogado de la Unión Europea tendrían que "acelerar" la resolución del Tribunal de Justicia de la UE, que "debería haberse tomado hace tiempo". Preguntado sobre la posibilidad de que Puigdemont pueda volver con este pronunciamiento o decida esperar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Turull ha dicho que este es "un pequeño paso procesal pero un gran paso para el resto de todos los exiliados", y ha preferido no hacer especulaciones en este sentido.

El Gobierno califica las conclusiones del abogado de la UE de "victoria rotunda" Por parte del Ejecutivo, el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado las conclusiones del abogado de la Unión Europea de "victoria rotunda", aunque ha reconocido que no es vinculante para el Tribunal de Justicia de la UE, ha dicho que lo habitual es que vayan "de la mano". Las conclusiones de Spielmann les están dando la razón, ha dicho Bolaños al manifestar su satisfacción, porque dicen que la ley de amnistía es "conforme al derecho europeo". "Ya dijimos que era constitucional y nos está dando la razón", ha dicho Bolaños, que considera que el abogado general de la UE desmiente la "falsedad de la autoamnistía" y espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique que "el objetivo político de esa ley ya está funcionando". Este sería, ha dicho, un paso más en la aplicación de la medida "a todos los líderes del procés, en especial a sus líderes más significados".