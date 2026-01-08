Atlético - Real Madrid , en directo hoy la semifinal de la Supercopa de España 2026

Bienvenidos a la narración minuto a minuto del encuentro de fútbol entre Atlético de Madrid y Real Madrid correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España.

El once del Madrid es el esperado, teniendo en cuenta que Carvajal aún no está del todo preparado para jugar de inicio en el lateral derecho y que Huijsen estaba siendo uno de los más cuestionados en defensa. Ambos están en el banquillo. El resto son:

En el Atlético de Madrid se esperaba que Pablo Barrios llegara a tiempo de estar al menos en el banquillo, pero finalmente tendrá que ver el partido desde la grada. En el banquillo se quedan Le Normand y Giménez, mientras que Simeone apuesta por una zaga con Pubill y Ruggeri. Estos son los once:

La inclusión de Rüdiger como central en lugar de Huijsen sorprende también por las molestias que arrastraba el alemán en la rodilla. Se le daba por descartado.

Las imágenes de televisión muestran un gran ambiente en Yeda (Arabia Saudí) en el calentamiento de los dos equipos, Real Madrid y Atlético de Madrid .

Al margen de las dudas que puedan surgir por su juego, el Madrid jugará con el mismo once inicial con el que goleó al Betis este pasado fin de semana . En dicho encuentro anotaron los goles tres canteranos, destacando el delantero Gonzalo García , sustituto del lesionado Kylian Mbappé, con un triplete.

El Atlético casi repite también, con la diferencia de la inclusión de Connor Gallagher por Barrios . En su caso no le fue tan bien en cuanto al resultado, ya que se fue de Anoeta con un empate ante la Real Sociedad .

Veremos cómo reacciona el Atleti , que también se vio por detrás en el derbi de liga. Primer gol de Valverde en partido oficial esta temporada.

De momento, es el conjunto rojiblanco el que lleva la iniciativa ofensiva, con protagonismo para la banda derecha con Llorente y Giuliano.

El Madrid ha tenido un intento de salir de la cueva, pero le dura poco el balón.

Lo está intentando el Madrid con algo más de paciencia, tocando pero sin crear peligro aún.

SE LA HA JUGADO LLORENTE . Su cesión a Oblak se queda algo corta y casi llega Vinicius antes que el meta esloveno.

RÜDIGER PROVIDENCIAL . Llegaba Julián Álvarez a un balón filtrado y el central madridista tocó lo justo para evitar su disparo. Reclaman cesión los atléticos.

Primeros 20 minutos. Baena para el Atlético y Bellingham para el Madrid están siendo los que tratan de hacer jugar a sus equipos.

Pide Giuliano penalti de Camavinga al caerse en el área. Llevaba peligro después de una pérdida de Vinicius y la precipitación de Asencio en el cruce.

Rüdiger desvía a córner un centro con peligro de Llorente. Se cierra bien el Madrid a falta de profundidad en ataque.

LA QUE HA SALVADO OBLAK . Carreras lanza la contra por la banda derecha y prolonga con Rodrygo, que tras recortar dispara y se encuentra con el meta atlético salvador.

Ahora la ha tenido Vinicius de cabeza en el segundo palo, rematando alto un centro desde la derecha.

APARECE COURTOIS . Primera parada del belga a disparo desde fuera del área de Baena , que llevaba intención.

OTRA DE COURTOIS. Y esta tiene más mérito tras el balón peinado por Sorloth al saque de esquina de Baena.

El Atleti ha encontrado un camino abierto al estirarse el Madrid. Sorloth cabecea fuera en una posición parecida a la anterior de Vinicius. El centro era de Gallagher.

El Madrid ha vuelto a meter una marcha menos y cerrarse de manera más efectiva.

LA QUE HA SACADO COURTOIS, LA QUE HA TENIDO EL ATLETI . El meta belga le para el intento a Baena en una gran jugada individual tras una pérdida de Camavinga, luego Álvarez la estrella en Rüdiger y Gallagher la manda fuera.

Los rojiblancos están pidiendo la amarilla para Carreras por su reiteración en las faltas sobre Giuliano.

La previa

El equipo blanco jugarán sin Kylian Mbappé. El francés no ha viajado con la expedición a Yeda debido a un esguince en la rodilla izquierda aunque no está 100 % descartada su presencia si el Real Madrid se clasifica para la final.

Gonzalo volverá a ser titular ante el Atlético de Madrid en una delantera en la que Rodrygo, involucrado en cuatro goles -dos goles y dos asistencias- en los últimos cinco partidos ha resurgido, jugando en banda derecha. La izquierda, para un Vinícius que el sábado se llevó otra pitada del Bernabéu tras su 15º partido sin marcar. No celebra un gol con el Real Madrid desde el 4 de octubre. Demasiado tiempo. Y en la Supercopa debe cambiar el rumbo.

En el centro del campo, Arda Güler ocupará el lugar de Eduardo Camavinga respecto al once titular ante el Betis; con la defensa -a pesar de la recuperación de Dean Huijsen por una sobrecarga muscular- y la portería manteniendo, salvo contratiempo, a los mismos integrantes que abrieron 2026.

La Supercopa es otra reválida para el Atlético. Un enfrentamiento contra las dudas, cada vez más insistentes sobre el equipo de Diego Simeone, dañado por su empate ante la Real Sociedad (1-1) y por los once puntos ya de lejanía respecto al liderato del Barcelona en LaLiga que transforman el título en un reto cada vez más enorme, cuyo aspecto empieza a ser quizá imposible.

Descartado Pablo Barrios en el centro del campo, Simeone recupera a José María Giménez para el centro de la defensaa junto a Marc Pubill o Robin Le Normand, según elija el argentino a Clement Lenglet y Nico González.

En ataque, todas las miradas estarán en Julián Álvarez, cuyo momento no tiene comparación con el brillo de otros tiempos en el Atlético, que necesita al delantero desbordante, goleador, concluyente y decisivo del pasado curso o del pasado septiembre, cuando marcó dos de los cinco goles del derbi en el Metropolitano (5-2). Su presencia en el once está fuera de toda duda. La convicción de Simeone y sus compañeros es total.

Alexander Sorloth o Antoine Griezmann jugarán a su lado. Esa es otra de las incógnitas del once. Hay más, como Koke Resurrección o Johnny Cardoso, al que acudió Simeone para los duelos contra el Inter y el Barcelona, pese al notable momento del capitán del Atlético. Giuliano Simeone y Alex Baena son fijos en la alineación, igual que Jan Oblak, para un derbi de alto riesgo para el perdedor.