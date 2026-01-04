Real Sociedad - Atlético de Madrid , en directo el partido de la jornada 18 de Liga

El Reale Arena (San Sebastián) se prepara para acoger uno de los partidos más atractivos y esperados de la jornada número 18 de LaLiga. En esta ocasión, la Real Sociedad se enfrenta al Atlético de Madrid en un encuentro que promete emociones fuertes para los aficionados de ambos equipos.

En directo Real Sociedad vs Atlético de Madrid | La Liga

El conjunto donostiarra llega al partido con la necesidad de sumar puntos, ya que actualmente ocupa la decimosexta posición de la tabla con tan solo 17 puntos tras 17 jornadas disputadas.

Por su parte, el Atlético de Madrid se presenta en San Sebastián con una situación mucho más cómoda, ocupando la tercera plaza con 37 puntos después de 18 encuentros, con la intención de mantener la presión sobre los equipos de cabeza.

El equipo dirigido por Matarazzo atraviesa un momento delicado en esta temporada. La irregularidad en los resultados ha frenado sus aspiraciones de clasificarse para competiciones europeas. En los últimos cinco partidos, la Real ha logrado un empate ante el Levante, acompañado de dos victorias y dos derrotas.

A pesar de estas dificultades, el conjunto vasco confía en hacerse fuerte en su estadio. Una victoria ante el Atleti supondría un impulso anímico clave y podría marcar un punto de inflexión en la temporada. Por su parte, los de Simeone llegan a San Sebastián con confianza renovada, tras encadenar una serie de buenos resultados, incluyendo cuatro victorias consecutivas en sus últimos encuentros. El técnico rojiblanco buscará que su equipo mantenga la regularidad y se lleve tres puntos que permitan seguir presionando a los líderes de la tabla. Entre los rojiblancos también destacan algunas bajas importantes, como las de José María Giménez, con problemas en el muslo derecho, y Álex Baena, lesionado de manera similar.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó en mayo de 2025 en el estadio Metropolitano, correspondiente a la Jornada 35 de la temporada 2024-25, y finalizó con un 4-0 a favor del Atlético de Madrid. Los colchoneros han ganado los cuatro últimos partidos contra la Real, y buscan la quinta para comenzar de la mejor manera este nuevo año.