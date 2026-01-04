Real Madrid - Betis, en directo el partido de la jornada 18 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre el Real Madrid y el Real Betis, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa este domingo a partir de las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu y te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineaciones titulares: Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo. Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández.

El conjunto blanco llega a este encuentro en plena persecución del líder, el FC Barcelona, y sin su máximo goleador, el pichichi de LaLiga, Kylian Mbappé. El francés fue diagnosticado el pasado miércoles de un esguince en la rodilla izquierda y se le dio totalmente por descartado para este partido, sobre todo pensando en el trascendental derbi de semifinales de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, que tendrá lugar el próximo jueves. Mbappé se une así a las bajas ya sabidas de Trent Alexander Arnold, Daniel Carvajal, Éder Militao y Brahim Díaz, este por la disputa de la Copa de África con Marruecos.

Por su parte, el Betis llega con las bajas de un ex de la casa como Isco Alarcón, otro canterano en el caso de Diego Llorente y la de Júnior Firpo. A ellos se suma la de Giovani Lo Celso, al que el club le busca una salida. Pero el principal hándicap del conjunto que entrena otro ex de la 'casa blanca' como Manuel Pellegrini es el de la racha en el Bernabéu: sólo 7 victorias en 71 visitas y 13 empates, en todas las competiciones. La temporada pasada precisamente fue el partido del estreno goleador de Mbappé con un doblete (2-0). La última vez que el Betis saboreó la victoria en Chamartín fue con Quique Setién de entrenador y consiguió su mejor racha con dos victorias consecutivas, la primera en la temporada 2017-2018 y luego en la siguiente.