Kylian Mbappé sufre un esguince de rodilla, pero el Madrid le espera para la Supercopa

El Real Madrid sufre una baja de importancia con la lesión de Kylian Mbappé. El delantero francés sufre un esguince en su rodilla izquierda, informan los servicios médicos del club, que no dan tiempo de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución", dice el escueto comunicado de este miércoles.

Mbappé participó junto al resto de sus compañeros en la sesión de entrenamiento de puertas abiertas este martes, pero este miércoles han saltado las alarmas.

En principio, el 'pichichi' de la liga se pierde el próximo partido de la jornada 18 contra el Real Betis, que se disputa el domingo en el Santiago Bernabéu. Pero los servicios médicos no lo descartan para la Supercopa de España, según ha podido saber RTVE.

Para este encuentro los que sí son baja segura son Trent Alexander Arnold, Daniel Carvajal, Éder Militao y Brahim Díaz, este por la disputa de la Copa de África con Marruecos.

El Madrid viaja después del fin de semana a Arabia Saudí para la disputa del torneo, ya que el jueves 8 de enero se enfrenta al Atlético de Madrid en la segunda semifinal.