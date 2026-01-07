Barcelona - Athletic, en directo hoy la semifinal de la Supercopa de España 2026

La primera semifinal de la Supercopa de España enfrenta al FC Barcelona y el Athletic Club, protagonistas del duelo con más tradición en la Copa del Rey y cada vez más presentes también en el torneo que abre el año. Sigue la narración minuto a minuto del partido que empieza las 20.00 hora peninsular española bajo estas líneas.

Barcelona - Athletic | Semifinal Supercopa España

La previa

Este es el tercer enero consecutivo en el que azulgranas y rojiblancos se miden en un cruce a todo o nada. Tras verse las caras en la Copa del Rey de 2024 y en la Supercopa de 2025, el Barcelona y el Athletic esta vez vuelven a jugarse el pase a una final en Arabia Saudí, escenario ya habitual de la competición.

En los últimos precedentes en la Supercopa hay duelos que han quedado ya en la memoria de los aficionados al fútbol, desde la final ganada por el Athletic en la prórroga en La Cartuja (Sevilla) en 2021 hasta la semifinal de la pasada edición, en la que el Barcelona se impuso en Yeda camino del título. Un historial reciente equilibrado que añade incertidumbre al duelo.

Ahora, el Barça llega en un gran momento, ya que no pierde desde el 25 de noviembre en Champions. Luego, ocho victorias seguidas en todas las competiciones. El Athletic, muy irregular esta campaña, tiene una oportunidad tan grande como exigente en este breve torneo. La competitividad en los partidos grandes en las competiciones domésticas del KO son una de las señas de identidad del equipo de Ernesto Valverde.

Los días previos también han estado marcada por las declaraciones de Iñaki Williams sobre jugar la Supercopa en Arabia Saudí, lejos de la afición, unas palabras que su entrenador, Valverde, censuró públicamente. El ganador se citará en la final del con el vencedor del derbi entre Atlético y Real Madrid.