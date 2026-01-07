Xabi Alonso ve "imprescindible" que todos presionen, incluido Vinicius: "Les reclamo ese compromiso"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha insistido en que considera necesario que todos sus jugadores presionen cuando el equipo pierde el balón, y en particular Vinicius.

"Es imprescindible la presión de todos. Reclamo que todos estén comprometidos con ese momento, que estén las líneas juntas. Eso nos hará ser más competitivos", ha dicho el técnico madridista en respuesta a una pregunta sobre el atacante brasileño, al que pidió en un momento del último partido que estuviera más intenso en esa faceta del juego.

Alonso ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, que se va a disputar este jueves en Arabia Saudí.

Cuestionado por la importancia de este torneo, en formato de Final a Cuatro en mitad de la temporada, el Xabi Alonso ha dicho que "en el orden de importancia de la temporada es el cuarto", por detrás de la Champions, la Liga y la Copa del Rey. "Pero siendo el próximo, la prioridad es absoluta", ha añadido.

El entrenador también ha expresado su firme convencimiento de que el encuentro ante el Atlético será diferente al jugado en la primera vuelta de la Liga en el Metropolitano, donde los rojiblancos ganaron 5-2.

"Mañana [jueves] no podemos cometer de nuevo los mismos errores (...) Estoy convencido de que el equipo va a dar otra cara, otra energía, otro nivel", ha dicho el tolosarra.

Antes que el entrenador ha comparecido ante los periodistas Jude Bellingham, que ha cerrado filas en torno a Alonso. "El grupo está con el entrenador". "Ya sabemos que hay una tendencia en el Real Madrid a sobrerreaccionar en los malos momentos", ha añadido.