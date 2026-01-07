Simeone elogia a Julián Álvarez antes del derbi de la Supercopa: "Ha demostrado por sí mismo el jugador que es"
- El técnico baraja varias opciones para sustituir a Barrios en el centro del campo y confía en el gran momento de Sorloth
- En directo: Atlético - Real Madrid, Supercopa de España este jueves a las 20:00 horas en RTVE.es
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha elogiado a Julián Álvarez en la previa de las semifinales de la Supercopa de España ante el Real Madrid de quien espera su mejor versión en el derbi de Yeda (Arabia Saudí) tras concluir que "ha demostrado por sí solo el jugador que es".
El argentino aseguró que el partido de este jueves ante el Real Madrid “no va a estar relacionado” con el de la Liga en el Metropolitano, en el que los rojiblancos se impusieron por cinco goles a dos.
“Siempre pienso lo mismo. Cada partido es diferente a los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano no va a estar relacionado con el del jueves. Cada uno con sus virtudes tendremos que jugar el partido que creemos hacer para seguir en esta competición”, comentó en rueda de prensa.
Un partido de Liga en el que el argentino Julián Álvarez marcó un doblete. Un nivel del que, actualmente, está lejos en cuanto a rendimiento.
“Julián por sí solo ha demostrado el futbolista que es. Esperemos que mañana tenga un gran partido”, valoró Simeone sobre un delantero con el que comentó también cómo gestiona el mal momento que atraviesa.
“De distintas maneras, como lo lea. A veces no hace falta hablar, otras acercarse y hablar de fútbol o de otras cosas de la vida… Nos manejamos con la naturalidad de que más allá de un futbolista hay una persona y lo importante es que la persona esté bien”, señaló.
Un bajo rendimiento que contrasta con el del noruego Alexander Sorloth, quien llega tras marcar contra la Real Sociedad.
“Está en el momento más regular a nivel de juego. Nos da situaciones diferentes a los otros delanteros que tenemos en la parte ofensiva. Lo necesitamos con la misma ambición y hambre. Su fortaleza física nos da patrones para atacar de distintas maneras. El equipo necesita a este Sorloth”, ponderó.
Un Simeone que no quiso dar pistas sobre quién podría ocupar el lugar de Pablo Barrios, duda debido a molestias musculares, en el centro del campo
“Tenemos posibilidad de que juegue Marcos Llorente por dentro, está Connor Gallagher, Johnny Cardoso… mañana decidiremos quién le hace mejor al equipo”, contestó.
Koke:"Los grandes jugadores aparecen cuando más se les necesita"
Jorge 'Koke' Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, defendió al argentino Julián Álvarez, quien atraviesa una mala racha, al asegurar que “no hay que exigirle” solo a él y sí hacerlo “a todos”, al tiempo que se mostró convencido de que aparece cuando el equipo “más le necesita”, como puede ser el jueves en la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid.
“A los grandes jugadores siempre se les exige muchísimo. No hay que exigir solo a Julián, tenemos que exigirnos todos para conseguir los objetivos que queremos. Los jugadores como Julián aparecen cuando más se les necesita y ojalá mañana tenga fortuna, como en el derbi liguero del pasado mes de septiembre en el Metropolitano, que apareció cuando el equipo más lo necesita. Son jugadores especiales. En el momento en el que el equipo le necesite va a estar al 100 %”, dijo en rueda de prensa, refiriéndose al encuentro que el Atleti ganó por 5-2 a los merengues en septiembre pasado.
Por otro lado, se refirió a etapas anteriores del Atlético de Madrid, con futbolistas como Gabi o Tiago Mendes, al ser cuestionado por el liderazgo de estos dentro del equipo.
“Cada persona es diferente y los ciclos son diferentes. Esa etapa fue muy bonita y espectacular, pero el fútbol cambia. Mañana tenemos una semifinal contra el Real Madrid y nos vamos a dejar la vida por ganar este título”, comentó.
Además, no quiso entrar en detalles respecto a si la baja de Kylian Mbappé en el Real Madrid, ausente por un esguince en la rodilla izquierda, les cambia el plan de partido.
“Sabemos el nivel de Mbappé y todo lo que supone. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Mañana te diré después del partido si cambia”, bromeó