Multitudinaria manifestación en Teherán tras doce días de protestas contra el régimen en Irán

Una multitud de manifestantes se ha congregado este jueves en una importante arteria del noroeste de Teherán, tras doce días de unas movilizaciones que desafían al poder en Irán, según vídeos publicados en las redes sociales y autentificados por agencias como Agence France-Presse (AFP) o Associated Press (AP). En las imágenes, numerosos manifestantes a pie y otros tocando el claxon en sus coches invaden parte del bulevar Ayatollah Kashani.

Las cadenas de televisión persas con sede fuera de Irán y otros medios sociales también difundieron imágenes de grandes manifestaciones en otras ciudades como Tabriz, en el norte del país, y la ciudad santa de Mashhad, en el este.

Horas antes, según informa la Agencia EFE, las protestas se habían iniciado desde las ventanas de las casas, desde donde se gritaron eslóganes como "Muerte a Jameneí", "Muerte a la República Islámica" o "Esta es la última batalla, Pahlaví [Reza Pahlavi] volverá", en referencia al hijo del antiguo sha de Persia.

Reza Pahlavi, cuyo padre, gravemente enfermo, huyó de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979, ha animado a la movilización de la opinión pública iraní desde su exilio en Estados Unidos. Los gritos de apoyo al sha -algo que en el pasado podía acarrear la pena de muerte- ahora muestran la ira que alimenta las protestas que comenzaron en diciembre en el Gran Bazar de Teherán por la maltrecha economía de Irán.

Un manifestante sostiene una pancarta del líder opositor iraní e hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, durante una manifestación en París el 4 de enero de 2026 en contra la represión del régimen iraní contra las protestas. Blanca CRUZ (AFP)

Pahlavi es una de las figuras opositoras clave al régimen teocrático de los ayatolás. El opositor había convocado manifestaciones a las 20:00 hora local (16:30 GMT) del jueves y el viernes. Cuando llegó la hora, los barrios de Teherán estallaron en cánticos, según testigos.

“Gran nación de Irán, los ojos del mundo están puestos en ti. Salid a las calles y, como un frente unido, gritad vuestras demandas”, dijo Pahlavi en un comunicado. “Advierto a la República Islámica, a su líder y a la Guardia Revolucionaria que el mundo y el presidente Donald Trump os están observando de cerca. La represión del pueblo no quedará sin respuesta”.

Apagón de internet tras el inicio de las protestas El acceso a Internet y las líneas telefónicas en Irán se cortaron inmediatamente después de que comenzaran las protestas. La plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet, señaló en X que las métricas muestran que Irán se encuentra en un "apagón" de internet "a nivel nacional" y agregó que el incidente llega tras "una serie de medidas de censura digital" tomadas contra las protestas que se están dando por todo el país, medidas que "obstaculizan" el derecho a comunicarse en un momento "crítico". El bloqueo de internet llega en el duodécimo día de unas protestas que arrancaron por la mala situación económica que atraviesa Irán, pero que han ido adquiriendo un cariz de pleno rechazo al régimen de los ayatolás. Desde el inicio del movimiento, que comenzó el 28 de diciembre en Teherán, se han registrado protestas en más de 100 ciudades del país persa, especialmente en el este, y 27 de las 31 provincias se han visto afectadas. Las protestas, inicialmente vinculadas al coste de la vida, son las mayores en Irán desde la muerte en custodia de la 'policía de la moral' en 2022 de Mahsa Amini, mujer kurda arrestada por llevar supuestamente mal el velo. El ayatolá Alí Hoseiní Jamenei, líder supremo de Irán, en una aparición pública en Teherán el 3 de enero de 2026. IRANIAN LEADER PRESS OFFICE/Anadolu (via Getty Images) Al menos 45 personas han muerto, entre ellos ocho menores, desde el comienzo de las protestas, según la ONG Irán Derechos Humanos (IHR), con sede en Oslo (Noruega). Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG, ha señalado que "la represión se está extendiendo y volviéndose más violenta cada día". Además, "cientos" de personas han resultado heridas y más de 2.000 han sido detenidos, el miércoles fue el día más mortífero, con 13 manifestantes asesinados. Este jueves la policía ha vuelto a abrir fuego contra los manifestantes y ha empleado gas lacrimógeno. A su vez, según ha informado la agencia de noticias iraní Fars, un agente de policía fue apuñalado mientras "participaba en esfuerzos para controlar los disturbios" cerca de la capital, Teherán. El policía murió horas después.

Trump amenaza a Irán con el "infierno" si "empiezan a matar gente" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con el "infierno" si las fuerzas de seguridad "empiezan a matar gente" durante las manifestaciones de los últimos días por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, a pesar de las denuncias de entidades como IHR. "Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios, porque tienen muchos disturbios, si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro", ha declarado durante una entrevista telefónica con el comentarista Hugh Hewitt, quien le ha respondido que decenas de personas ya han fallecido en el país centroasiático. Trump ha salido al paso de la respuesta de su interlocutor alegando que "algunos han muerto por problemas de control de multitudes y otras cosas". "No estoy seguro de poder responsabilizar necesariamente a alguien por ello. Ellos saben, y se les ha dicho muy tajantemente (...) que, si hacen eso, van a tener que pagar un infierno", ha agregado el mandatario estadounidense.