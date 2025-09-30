Junqueras lanza su candidatura a la Generalitat a pesar de estar inhabilitado llamando a "nuevos pactos y alianzas"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha oficializado este martes su voluntad a ser el candidato de los republicanos a la presidencia de la Generalitat llamando a un "pacto nacional" que haga avanzar a Cataluña y dé "esperanza" ante el "miedo" que azuza la extrema derecha.

En una conferencia bajo el título 'Una nueva ambición nacional', que ha impartido ante representantes de ERC y de sindicatos, patronal y asociaciones, Junqueras ha abogado por una renovación de la ambición nacional de Cataluña y ha trasladado su deseo de presentarse en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2028.

Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, Junqueras está pendiente de que en los próximos meses se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones, así como para poder volver a impartir clases en la universidad.

En su discurso, ha subrayado que la extrema derecha crece "donde no triunfa la esperanza", debido a "la desigualdad, la injusticia y los desequilibrios, en todas sus dimensiones y ámbitos", negando que sea por la inmigración.

"La batalla de la esperanza contra el miedo no siempre ha sido fácil de ganar, ahora tampoco. Para ganar esta batalla nos hacen falta nuevas alianzas, pactos y entendimientos", ha remarcado el líder republicano, que ha llamado a construir grandes alianzas en múltiples ámbitos, como vivienda, financiación, transporte, rentas o energías renovables, entre otros.

Junqueras también ha lamentado que los republicanos libran batallas como la del modelo de financiación o el traspaso de Rodalies "muy en solitario" y ha pedido a otros actores políticos y sociales que se sumen a ellas: "No son para dar satisfacción a ERC, es para dar satisfacción al país".