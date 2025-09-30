Junqueras lanza su candidatura a la Generalitat a pesar de estar inhabilitado llamando a "nuevos pactos y alianzas"
- Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, está pendiente de que se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones
- Junqueras ha subrayado que la extrema derecha crece "donde no triunfa la esperanza" por "la desigualdad y la injusticia"
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha oficializado este martes su voluntad a ser el candidato de los republicanos a la presidencia de la Generalitat llamando a un "pacto nacional" que haga avanzar a Cataluña y dé "esperanza" ante el "miedo" que azuza la extrema derecha.
En una conferencia bajo el título 'Una nueva ambición nacional', que ha impartido ante representantes de ERC y de sindicatos, patronal y asociaciones, Junqueras ha abogado por una renovación de la ambición nacional de Cataluña y ha trasladado su deseo de presentarse en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2028.
Aunque sigue inhabilitado hasta 2031, Junqueras está pendiente de que en los próximos meses se le aplique la amnistía para poder concurrir a las elecciones, así como para poder volver a impartir clases en la universidad.
En su discurso, ha subrayado que la extrema derecha crece "donde no triunfa la esperanza", debido a "la desigualdad, la injusticia y los desequilibrios, en todas sus dimensiones y ámbitos", negando que sea por la inmigración.
"La batalla de la esperanza contra el miedo no siempre ha sido fácil de ganar, ahora tampoco. Para ganar esta batalla nos hacen falta nuevas alianzas, pactos y entendimientos", ha remarcado el líder republicano, que ha llamado a construir grandes alianzas en múltiples ámbitos, como vivienda, financiación, transporte, rentas o energías renovables, entre otros.
Junqueras también ha lamentado que los republicanos libran batallas como la del modelo de financiación o el traspaso de Rodalies "muy en solitario" y ha pedido a otros actores políticos y sociales que se sumen a ellas: "No son para dar satisfacción a ERC, es para dar satisfacción al país".
Construir una "mayoría amplía" independentista
Aunque parte de su intervención se ha centrado en reivindicar estos grandes pactos en materia de financiación, relaciones laborales, modelo productivo y de investigación, el líder republicano también ha mencionado la necesidad de construir una "mayoría amplía" a favor de la independencia de Cataluña.
Según el líder de ERC, la independencia es necesaria para garantizar que los avances de Cataluña no estén "sujetos a las arbitrariedades que puedan imponer los Gobiernos españoles". "Es nuestro trabajo intentar convencer a mayorías muy amplias. Lo constatamos. Necesitamos mayorías muy amplias porque cuando la contraparte está dispuesta a usar herramientas no democráticas, los que apostamos por la democracia necesitamos más fuerza democrática", ha argumentado.
En este sentido, tras defender la inmigración y subrayar que a lo largo de la historia siempre ha habido movimientos migratorios, ha apostado por "seducir" y "enamorar" y "coser la sociedad". "No es un lujo, es una necesidad. Necesitamos ser muchos, necesitamos ser muy fuertes. Necesitamos que aquellos que han llegado de muy lejos no se sientan siempre de muy lejos", ha indicado Junqueras, que también ha pedido "un esfuerzo en entender y querer a este país".
El acto ha reunido a representantes políticos como la número dos del PSC, Lluïsa Moret; el portavoz de Junts, Josep Rius; la coordinadora de Comuns Candela López, el miembro del secretariado de la CUP Jordi Pujol, así como el expresidente del Govern Pere Aragonès y el grueso de sus exconsellers republicanos. También han acudido cargos y excargos de ERC de los sectores críticos que hace unos meses se enfrentaron a Junqueras por el control del partido, como Raquel Sans, Marta Vilalta o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.