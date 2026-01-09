Montero plantea ceder más impuestos a las CC.AA. para inyectar 16.000 millones en el nuevo sistema de financiación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto que las comunidades autónomas recauden el 55% del impuesto sobre la renta (IRPF) y el 56,5% del IVA (impuesto al valor agregado), en lugar del 50% actual, como parte del nuevo sistema de financiación autonómica que ha presentado este viernes. Con esta medida y otras cesiones, el Gobierno calcula que los recursos aumentarán aproximadamente en 16.000 millones de euros en 2027, cuando se espera que entre en vigor.

"No puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha afirmado vicepresidenta primera sobre la "complejidad" de un diseño que tiene en cuenta la densidad de población, envejecimiento o exposición al cambio climático de cada territorio, entre otras cuestiones.

En la víspera, el presidente Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, se reunieron en la Moncloa y este último aseguró que el nuevo modelo aportará unos 4.700 millones a las arcas catalanas, "un 12% de incremento" en su presupuesto, y que "algo parecido" pasaría con el resto de territorios. "Nadie pierde y todo el mundo gana", afirmó Junqueras.

Los Gobiernos autonómicos podrán pronunciarse al respecto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que Hacienda ha convocado para el próximo miércoles 14 de enero.

El Gobierno asegura que mejorará los recursos y el equilibrio entre CC.AA. La titular de Hacienda avanzó a finales del año pasado que su planteamiento, además de aumentar la financiación autonómica, reconocerá "singularidades" territoriales y recogerá la "solidaridad interterritorial de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos". Entre los objetivos principales, dijo Montero, está el de reducir la brecha entre la autonomía mejor financiada y la que peor, que se sitúa actualmente en 1.005 euros por habitante. En esta línea de defender el equilibrio del nuevo sistema en propuesta, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó este jueves en Las mañanas de RNE que se basará en un principio de "suficiencia" para atender a las necesidades de los ciudadanos "independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan".