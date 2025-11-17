Hacienda ofrece a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, un margen fiscal que ya rechazó el Congreso

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido este lunes a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% del producto interior bruto (PIB) para cada año entre 2026 y 2028, el mismo que planteó la vez anterior y ya rechazó el Congreso con los votos de Junts. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado el planteamiento a los consejeros y consejeras del ramo en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y les ha avanzado su intención de presentar una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica en "enero o febrero" del próximo año.

La cita, que se ha alargado durante casi cuatro horas, sucede con miras a aprobar previsiblemente este martes en el Consejo de Ministros el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, los dos pilares sobre los que se asienta la elaboración de los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2026, que parten con retraso, pues debían haberse presentado en el Congreso antes del 1 de octubre para cumplir con los plazos marcados por la Constitución.

Entregas a cuenta de 157.731 millones de euros, un 7% más que este año Según ha informado Hacienda, el objetivo de déficit del 0,1% supone una mayor capacidad de gasto y mayor margen fiscal para las autonomías, de 5.485 millones de euros entre 2026 y 2028. Además, Montero les ha anunciado que recibirán en el próximo año 157.731 millones en concepto de entregas a cuenta, un 7% más que en 2025, que se elevan hasta los 170.300 millones si se suma la previsión de liquidación del ejercicio pasado. Supone entonces un incremento del 7,7% respecto al ejercicio anterior. "Nunca antes el Estado había puesto a disposición de los territorios unos importes como estos", ha destacado Montero en la rueda de prensa por la tarde, y lo ha explicado por la mejora en la marcha de la economía española.

Objetivo de déficit del Estado del 1,8% en 2026, por debajo de las comunidades La senda de estabilidad que aprobará este martes el Consejo de Ministros mantiene los objetivos de déficit público en el 2,1% del PIB en 2026, el 1,8% del PIB en 2027 y el 1,6% del PIB en 2028, las mismas metas recogidas en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el año pasado. Montero avanzado que se ha fijado un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas en los años 2026, 2027 y 2029. La regla de gasto de las comunidades se ha elevado al 3,5% en 2026 y se ha fijado en el 3,4% en 2027 y en el 3,2% en 2028. Respecto al objetivo de déficit del Estado, este será del 1,8% para 2026, del 1,5% para 2027 y del 1,4% para 2028. En el caso de los ayuntamientos, se ha marcado la estabilidad presupuestaria como objetivo. Por otro lado, los objetivos de deuda autonómica serán del 19,6% del PIB en 2026, 18,9% del PIB en 2027 y 18,3% del PIB en 2028 y la regla de gasto, que no se vota, del 3,5% en 2026, el 3,4% en 2027 y el 3,2% en 2028. Si esta senda no sale adelante en primera vuelta, el Gobierno tendrá que acudir de nuevo al Congreso para intentar sacarla adelante. Si en esta ocasión tampoco consigue el visto bueno de la Cámara Baja, se fijarán los objetivos planteados en el plan estructural fiscal que se remitió a la Comisión Europea, que apunta a la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda). En todo caso, Montero ha indicado que si se rechaza la senda solo perjudicará a las comunidades, ya que se verían obligadas a ajustarse a unas metas de déficit más estrictas. "Es Génova la que está decidiendo la capacidad de gasto a la baja de las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha señalado la titular de Hacienda. Además, ha apuntado que si las regiones del PP dicen 'no' a un objetivo sobre el que se abstuvieron en el último CPFF es porque "ha habido una orden". Con respecto a los plazos, Montero espera que si hay una segunda votación en el Congreso se pueda sustanciar en el mes de diciembre. "No depende de mí tampoco, depende de los ritmos del Congreso", ha aclarado. El último Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebró en febrero y tenía como principal punto del día la condonación de 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas. El encuentro acabó a la media hora de empezar, con el plante de los consejeros de las autonomías gobernadas del PP. En esta ocasión, los distintos gobiernos del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han acudido por "lealtad institucional" y han insistido en pedir una reforma del sistema de financiación autonómica. Además, en declaraciones a los medios, han criticado el modelo singular concedido a Cataluña y han pedido un aumento de sus recursos. Hacienda prepara una propuesta de renovación del sistema, caducado desde 2014, pero no está previsto que se alcancen acuerdos relevantes al respecto en esta cita.

Junts ya avisó: votarán 'no' a la misma senda El año pasado, el Gobierno presentó los objetivos de estabilidad financiera hasta en dos ocasiones, pero se quedaron en papel mojado tras no salir adelante en el Congreso la senda de estabilidad: primero, por el 'no' de Junts y después, cuando el Ejecutivo decidió retirarlos ante la falta de apoyo. Ahora, el Gobierno debe hacer frente al complicado contexto parlamentario tras la ruptura anunciada por Junts, que ha amenazado con bloquear todas las iniciativas del Gobierno e impedir la aprobación de las cuentas públicas. De hecho, ya desde Junts han advertido de que, si plantean recuperar los mismos objetivos de estabilidad, devolverán a rechazarlos. "Si presenta lo mismo, va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica", señaló recientemente la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en declaraciones que recoge Europa Press. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado recientemente que seguirá gobernando "con o sin nuevos Presupuestos" y continuará con su "hoja de ruta" hasta agotar la legislatura en el año 2027.