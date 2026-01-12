El Real Madrid despide a Xabi Alonso y Arbeloa lo sustituye como entrenador

El Real Madrid ha informado de que Xabi Alonso ha dejado de ser el entrenador del Real Madrid un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España y ha nombrado en su lugar a Álvaro Arbeloa.

Tras solo media temporada al frente del equipo, la Supercopa en la que el Madrid perdió 3-2 en la final ante el Barcelona ha supuesto el adiós de Alonso, que llevaba muchas semanas en la cuerda floja.

Según ha explicado en un comunicado el club blanco este lunes por la tarde, la decisión del adiós de Xabi Alonso se ha tomado de "mutuo acuerdo" con el técnico tolosarra.

Xabi Alonso fue fichado el pasado mes de mayo para reemplazar a Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club que sin embargo acabó la temporada 2024-25 sin ningún título.

Empezó a trabajar en junio y con muy pocos días de preparación con los futbolistas, el ex del Bayer Leverkusen dirigió al Madrid en el Mundial de Clubes. Allí el equipo llegó a las semifinales, donde fue eliminado en semifinales. En la Liga española, el Real Madrid está en segunda posición a cuatro puntos del Barcelona después de 19 jornadas. En la Champions, el 15 veces campeón de Europa va séptimo a falta de dos jornadas para el final de la fase liga.