Hora y dónde ver gratis en TV el Albacete - Real Madrid, octavos de final de Copa del Rey

Albacete - Real Madrid, partido de octavos de final de Copa del Rey, se disputa este miércoles a las 21:00 horas en el estadio Carlos Belmonte. El segundo clasificado de la Liga española se enfrenta al 17º de la segunda división.

El equipo de Xabi Alonso llega a la cita tras quedar subcampeón de la Supercopa de España que se disputó la pasada semana en Arabia Saudí. El cuadro blanco dejó buenas sensaciones, mejores en cuanto a nivel competitivo que en la creación de juego, pero llega con dos buenas noticias: el fin de la peor racha sin marcar como merengue de Vinicius y el regreso tras lesión de Mbappé.

El Albacete ha llegado a octavos de final tras eliminar a la UD San Fernando (Tercera RFEF) por 0-3, al Leganés (Segunda) por 1-2 y al Celta de Vigo (Primera) en los penaltis (3-0) tras el 2-2 al final de la prórroga. El Real Madrid sufrió para dejar en el camino al Talavera (Primera RFEF) por 2-3.

El 'queso mecánico' sueña con dar la sorpresa y plantarse entre los ocho mejores de la competición, algo que no logra desde la temporada 94-95, cuando eliminó al Atlético de Madrid en esa ronda y perdió en semifinales contra el Valencia. Sigue siendo su mejor actuación histórica. El Real Madrid ha ganado en 20 ocasiones la Copa del Rey, la última en la temporada 2022-23 con una victoria por 2-1 ante Osasuna.

Los mejores de la temporada de los manchegos están siendo Agus Medina, el capitán, jugador con más minutos y seis goles, y Antonio Puertas, el ex del Granada lleva también media docena. Jon Morcillo ha sumado cinco y es el máximo asistente con tres. Por el Madrid, Mbappé lleva el peso goleador del equipo con 29 tantos y muy lejos del francés se quedan Vinicius (6) y Jude Bellingham (5).