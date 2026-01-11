Barcelona - Real Madrid, en directo hoy la final de la Supercopa de España 2026
- Sigue en vivo y minuto a minuto el encuentro a las 20:00 horas en RTVE.es
FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo 11 de enero la final de la Supercopa de España en el King Abdullah Sport City de Yeda (Arabia Saudí), en un nuevo clásico donde azulgranas y blancos pugnan por levantar el primer título del año 2026.
Tras eliminar en semifinales a Athletic Club y Atlético de Madrid, respectivamente, los dos equipos más laureados del fútbol español buscan levantar otra Supercopa, la 16ª para los de Hansi Flick y la 14ª para los de Xabi Alonso, en la revancha de la temporada pasada cuando el Barça endosó un 5-2 al Madrid de Carlo Ancelotti.
En directo, Barcelona - Real Madrid | Supercopa de España 2026
FC Barcelona
Real Madrid
-
19:10
La jornada 19 de liga ya ha terminado por hoy. Todo se detiene en Primera y Segunda para dejar paso a la disputa de la Supercopa. Mañana por la noche se completará con un partido en cada categoría.
-
18:50
Vamos por partes. El Madrid juega con Huijsen en lugar de Rüdiger, que forzó en la semifinal, aunque ahora está en el banquillo. No juega Mbappé de inicio, repitiendo Gonzalo. En el Barça juegan Lamine y Lewandowski de inicio como únicas novedades.
-
18:45
ONCE DEL BARÇA:
-
18:43
ONCE DEL MADRID:
-
18:32
No obstante, en lo que se refiere a duelos directos el balance es favorable al Madrid por 7-3. Además, el traslado de la competición a Arabia Saudí ha sido provechoso para los blancos, que han ganado tres de las cinco ediciones disputadas hasta la fecha (2020, 2022 y 2024), aunque en estos casos contra tres rivales diferentes: Atlético de Madrid, Athletic Club y Barça.
-
18:31
Será el cuarto clásico consecutivo que se dispute en la final de la Supercopa, con balance de 2-1 para el Barça en los tres anteriores. Son 15 títulos a lo largo de la historia para los azulgrana y 13 para los blancos hasta la fecha, que buscan la revancha y acortar distancias en el palmarés.
-
18:30
Bienvenidos a la narración minuto a minuto de la final de la Supercopa de España que se disputa en Yeda (Arabia Saudí) entre FC Barcelona y Real Madrid.