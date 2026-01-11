Barcelona - Real Madrid, en directo hoy la final de la Supercopa de España 2026

FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo 11 de enero la final de la Supercopa de España en el King Abdullah Sport City de Yeda (Arabia Saudí), en un nuevo clásico donde azulgranas y blancos pugnan por levantar el primer título del año 2026.

Tras eliminar en semifinales a Athletic Club y Atlético de Madrid, respectivamente, los dos equipos más laureados del fútbol español buscan levantar otra Supercopa, la 16ª para los de Hansi Flick y la 14ª para los de Xabi Alonso, en la revancha de la temporada pasada cuando el Barça endosó un 5-2 al Madrid de Carlo Ancelotti.